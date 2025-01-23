"Вест Хэм" продвигается в переговорах по Андре Силве

"Вест Хэм" продвигается в переговорах насчет перехода нападающего "РБ Лейпциг" Андре Силвы.

По информации Sky Sport Germany, "Вест Хэм" собирается взять Силву в аренду до конца сезона с опцией выкупа. Переговоры идут в конструктивном ключе.



"Вест Хэм" переключился на Силву после того, как "Астон Вилла" отклонила предложение "молотобойцев" в 57 миллионов фунтов о покупке Джона Дурана.



Судьба 29-летнего португальца, который прежде поиграл за "Порту", "Милан", "Севилью" и "Айнтрахт", может быть решена уже в пятницу.



В этом сезоне Бундеслиги Силва отметился лишь восемью появлениями на замену, забив один гол.



Если трансфер Силвы сорвется, "Вест Хэм" будет готов переключиться на Брайана Бробби из "Аякса".