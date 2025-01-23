"Вест Хэм" продвигается в переговорах по Андре Силве

Андре Силва "Вест Хэм" продвигается в переговорах насчет перехода нападающего "РБ Лейпциг" Андре Силвы.

По информации Sky Sport Germany, "Вест Хэм" собирается взять Силву в аренду до конца сезона с опцией выкупа. Переговоры идут в конструктивном ключе.

"Вест Хэм" переключился на Силву после того, как "Астон Вилла" отклонила предложение "молотобойцев" в 57 миллионов фунтов о покупке Джона Дурана.

Судьба 29-летнего португальца, который прежде поиграл за "Порту", "Милан", "Севилью" и "Айнтрахт", может быть решена уже в пятницу.

В этом сезоне Бундеслиги Силва отметился лишь восемью появлениями на замену, забив один гол.

Если трансфер Силвы сорвется, "Вест Хэм" будет готов переключиться на Брайана Бробби из "Аякса".


Метки Вест Хэм, РБ Лейпциг, Силва

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2025 21:00

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