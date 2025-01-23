"Эвертон" интересуется Чуквуэмекой

Полузащитник "Челси" Кэрни Чуквуэмека заинтересовал "Эвертон".

Чуквуэмека не сыграл ни минуты в этом сезоне Премьер-Лиги, а его пять матчей пришлись на Кубок Лиги и Лигу Конференций.



Как сообщает talkSPORT, "Эвертон" готов арендовать Чуквуэмеку на вторую половину сезона, но для этого "Челси" должен согласиться прекратить аренду нападающего Армандо Бройя.



Бройя, которого "Эвертон" арендовал на этот сезон, из-за травмы лодыжки не сыграет до апреля, и на "Гудисон Парк" считают, что 23-летнему албанцу будет лучше досрочно вернуться в свой родительский клуб.



Добавим, в аренде Чуквуэмеки также заинтересована дортмундская "Боруссия".