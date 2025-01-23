"Боруссия" не может позволить себе Рэшфорда

Дортмундская "Боруссия", вероятно, не будет приглашать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Ранее в январе представители Рэшфорда провели серию встреч с европейскими клубами, которые хотят взять Маркуса в аренду до конца сезона.



В числе этих клубов была и "Боруссия", однако Daily Mail утверждает, что переговоры с лагерем 27-летнего англичанина не увенчались успехом.



Рэшфорд со своей зарплатой в 350,000 фунтов в неделю просто оказался не по карману "Боруссии", а идти на уступки ради возможности играть регулярно Маркус отказался.



Также на интерес "Боруссии" повлияло увольнение Нури Шахина с поста главного тренера. Если клуб из Дортмунда и предпримет новую попытку заполучить Рэшфорда, то уже ближе к закрытию зимнего окна.