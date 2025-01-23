Постекоглу допускает, что "Тоттенхэм" больше никого не подпишет в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу признал, что его клуб может больше не совершить приобретений в зимнее трансферное окно.

На прошлой неделе количество потерь "Тоттенхэма" из-за травм стало двузначным, и Постекоглу уже неоднократно просил об усилении.



В январе "Тоттенхэм" уже добавил в свой ростер голкипера Антонина Кински и 19-летнего нападающего Ян Мин Хека, и Постекоглу допускает, что этим "шпоры" и ограничатся.



"Да, возможно. Клуб упорно трудится над тем, чтобы оказать помощь игрокам, но, насколько мне известно, мы ни к чему не близки. Однако в последнюю неделю все происходит быстро, поэтому мы все еще надеемся", — цитирует Постекоглу Evening Standard.