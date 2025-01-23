"Ипсвич" арендовал Энсисо у "Брайтона"

"Ипсвич" взял в аренду до конца сезона атакующего полузащитника "Брайтона" Хулио Энсисо.

"Брайтон" владеет Энсисо с лета 2022, когда Хулио был приобретен у парагвайского "Либертада" за 9.5 млн. фунтов плюс бонусы.



В этом сезоне Энсисо сыграл 12 матчей Премьер-Лиги за "Брайтон", но лишь на два из них выходил в стартовом составе.



Теперь 21-летний Энсисо, на счету которого 23 матча за сборную Парагвая, будет набираться опыта в "Ипсвиче", которому Хулио постарается помочь избежать вылета из Премьер-Лиги.