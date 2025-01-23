Диего Карлос сменил "Виллу" на "Фенербахче"

"Астон Вилла" объявила о продаже центрального защитника Диего Карлоса в турецкий "Фенербахче" за 10 миллионов фунтов.

Карлос выступал за "Виллу" после своего перехода из "Севильи" за 26 миллионов фунтов летом 2022.



За два с половиной сезона на "Вилла Парк" 31-летний бразилец сыграл 58 матчей и забил один гол.



Теперь Карлос будет выступать за команду Жозе Моуриньо. Диего получил в Стамбуле контракт на три с половиной года.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Карлос сыграл 10 матчей, включая восемь появлений в стартовом составе.