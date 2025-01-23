"Сити" приобрел Мармуша за 59 млн. фунтов
"Манчестер Сити" завершил приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.
Мармуш заключил с "Сити" контракт до июня 2029 и стал уже третьим новичком команды Хосепа Гвардиолы в зимнее трансферное окно после защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса.
25-летний игрок сборной Египта обошелся "Сити" в 59 миллионов фунтов. Еще 4.2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Мармуш пробыл в "Айнтрахте" только 18 месяцев, в июле 2023 перебравшись во Франкфурт свободным агентом из "Вольфсбурга".
Мармуш великолепно отыграл первую половину этого сезона, забив 15 голов и отдав девять результативных передач в 17 матчах Бундеслиги.
"Манчестер Сити" — один из крупнейших клубов в мире за последние 10 лет, поэтому вопрос о переходе не стоял".
"Для меня и моей семьи будет удовольствием и честью представлять "Манчестер Сити". Мои мечты становятся реальностью, и это делает счастливым их, это делает счастливым меня".
"Последние два сезона сложились замечательно, но это только начало для меня", — сообщил Мармуш.
23.01.2025 15:00
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Последние комментарии:
Отдали легендарный номер 7 какому-то Марамошке, позорище.
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Я очень рад, топовый игрок, будет наводить шумиху! Ему очень идет голубой цвет! Добро пожаловать!
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Мармуш исключен из мусульман.
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make ManCity great again
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будущий ебырь подзалупаля
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уже лучше Родри
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