"Сити" приобрел Мармуша за 59 млн. фунтов

"Манчестер Сити" завершил приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.

Мармуш заключил с "Сити" контракт до июня 2029 и стал уже третьим новичком команды Хосепа Гвардиолы в зимнее трансферное окно после защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса.



25-летний игрок сборной Египта обошелся "Сити" в 59 миллионов фунтов. Еще 4.2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Мармуш пробыл в "Айнтрахте" только 18 месяцев, в июле 2023 перебравшись во Франкфурт свободным агентом из "Вольфсбурга".



Мармуш великолепно отыграл первую половину этого сезона, забив 15 голов и отдав девять результативных передач в 17 матчах Бундеслиги.



"Манчестер Сити" — один из крупнейших клубов в мире за последние 10 лет, поэтому вопрос о переходе не стоял".



"Для меня и моей семьи будет удовольствием и честью представлять "Манчестер Сити". Мои мечты становятся реальностью, и это делает счастливым их, это делает счастливым меня".



"Последние два сезона сложились замечательно, но это только начало для меня", — сообщил Мармуш.



