"Сити" приобрел Мармуша за 59 млн. фунтов

Омар Мармуш "Манчестер Сити" завершил приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.

Мармуш заключил с "Сити" контракт до июня 2029 и стал уже третьим новичком команды Хосепа Гвардиолы в зимнее трансферное окно после защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса.

25-летний игрок сборной Египта обошелся "Сити" в 59 миллионов фунтов. Еще 4.2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Мармуш пробыл в "Айнтрахте" только 18 месяцев, в июле 2023 перебравшись во Франкфурт свободным агентом из "Вольфсбурга".

Мармуш великолепно отыграл первую половину этого сезона, забив 15 голов и отдав девять результативных передач в 17 матчах Бундеслиги.

"Манчестер Сити" — один из крупнейших клубов в мире за последние 10 лет, поэтому вопрос о переходе не стоял".

"Для меня и моей семьи будет удовольствием и честью представлять "Манчестер Сити". Мои мечты становятся реальностью, и это делает счастливым их, это делает счастливым меня".

"Последние два сезона сложились замечательно, но это только начало для меня", — сообщил Мармуш.

Омар Мармуш


Метки Айнтрахт, Манчестер Сити, Мармуш, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 520

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Последние комментарии:




  1. superglor 23.01.2025 15:40 # superglor
    Отдали легендарный номер 7 какому-то Марамошке, позорище.

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  2. drogba11cool 23.01.2025 15:22 # drogba11cool
    Я очень рад, топовый игрок, будет наводить шумиху! Ему очень идет голубой цвет! Добро пожаловать!

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  3. alexomck 23.01.2025 15:22 # alexomck
    Мармуш исключен из мусульман.

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  4. kybi4eskoee6lo 23.01.2025 15:16 # kybi4eskoee6lo
    make ManCity great again

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  5. meshuggah 23.01.2025 15:09 # meshuggah
    будущий ебырь подзалупаля

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  6. amirhan-gurazhev 23.01.2025 15:07 # amirhan-gurazhev
    уже лучше Родри

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