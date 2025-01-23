"Вулверхэмптон" исключает продажу Куньи в январе

"Вулверхэмптон" исключает продажу нападающего Матеуса Куньи в зимнее трансферное окно.

Накануне появилась информация, что "Ноттингем Форест" сделал Кунью своей целью номер один на январь. Также Матеуса настойчиво сватают в "Арсенал".



Однако Sky Sports утверждает, что боссы "Вулверхэмптона" расслаблены насчет этой ситуации, даже несмотря на то, что 25-летний бразилец до сих пор не продлил свой контракт.



Прошлым летом "Вулверхэмптон" выручил более 90 миллионов фунтов за Макса Килмена и Педру Нету, поэтому финансовая ситуация не подталкивает "волков" к продаже Куньи.



Приоритет "Вулверхэмптона" — избежать вылета из Премьер-Лиги, и это во многом зависит от формы Куньи, который забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в этом сезоне.



Поэтому клуб с "Молинью" исключает расставание с Куньей в январе, хотя ранее считалось, что суммы около 60 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Матеуса.



К данному моменту "Вулверхэмптон" не получал никаких предложений по Кунье. Более того, никто из клубов пока не обращался к "волкам" насчет Матеуса.