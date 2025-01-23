Магуайр призвал МЮ перестать пропускать первым

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр призвал свою команду перестать пропускать первой на "Олд Траффорд".

В каждом из пяти последних домашних матчей "Юнайтед" пропускал первым, причем трижды — в первые пять минут.



В преддверии противостояния с "Рейнджерс" на "Олд Траффорд" в Лиге Европы Магуайр выразил уверенность, что проблема не в тактике. По мнению Харри, "красным дьяволам" просто не хватает концентрации.



"Мы разговаривали о том, что пропускаем первыми на "Олд Траффорд". Это не так, что команды приезжают сюда, вскрывают нас и взламывают нас тактически".



"Каждый, кто был на матче против "Брайтона", скажет, что это была игра 50 на 50. Игра могла пойти в любую сторону, но мы позволили им забить быстрый гол, и мы знаем, что это нужно прекратить. Мы разговаривали об этом перед матчем".



"Мы должны перестать пропускать первыми. "Ноттингем Форест" и "Борнмут" забивали первый гол с помощью стандартов, первый гол "Саутгемптона" был после стандарта".



"Проблема здесь не с тактикой — выходя на матч, тебе нужно сосредоточиться и быть душевно готовым выиграть футбольный матч".



"Порой в футбольных матчах все решают маленькие детали, и в данный момент у нас нет с ними порядка, потому что мы не имеем достаточной концентрации, чтобы направить игру в нужном нам русле", — цитирует Магуайра talkSPORT.