"РБ Лейпциг" не продаст Шешко в "Арсенал" в январе

Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе дал понять, что "Арсенал" может забыть о приобретении нападающего Беньямина Шешко в январе.

Согласно слухам, после тяжелой травмы Габриэля Жезуса "Арсенал" решился на то, чтобы крупно потратиться на приглашение нападающего в январе.



Прежде всего в "Арсенал" сватают Шешко, которого "канониры" хотели еще прошлым летом, но тогда Беньямин предпочел сменить австрийский "Ред Булл" на "РБ Лейпциг".



В этом сезоне Шешко забил 14 голов в 26 матчах за "РБ Лейпциг" во всех соревнованиях, в том числе против "Спортинга" в Лиге Чемпионов накануне, и Розе исключает сценарий, при котором 21-летний словенец уйдет в зимнее окно.



"Можно ли сказать, что Шешко недоступен для трансфера в январе? Да, это по-прежнему так", — цитирует Розе Daily Mail.