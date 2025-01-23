Анонс матчей 7-го тура Лиги Европы

В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои седьмые поединки на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ХОФФЕНХАЙМ — ТОТТЕНХЭМ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



Ослабленный травмами "Тоттенхэм" набрал 11 очков в шести первых матчах и сейчас располагается на девятом месте в таблице общего этапа Лиги Европы, пока не попадая напрямую в плей-офф.



"Хоффенхайм" находится только на 27-й строчке, не попадая даже в стыковой раунд плей-офф Лиги Европы. В Бундеслиге команда Кристиана Ильцера тоже не блещет, занимая четвертое место с конца.



- "Хоффенхайм" проиграл все четыре своих матча с английскими командами в еврокубках, дважды уступив "Ливерпулю" и дважды — "Манчестер Сити".



- "Тоттенхэм" выиграл лишь один из шести последних матчей против немецких команд в еврокубках (1 ничья, 4 поражения) — 3:2 против "Айнтрахта" в октябре 2022.



- "Хоффенхайм" забивал на протяжении 18 матчей Лиги Европы подряд с 2017 по 2020 год, но в 10 последних пять раз уходил с поля без гола.



- "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из трех последних матчей в Лиге Европы (2 ничьи, 1 поражения) — более продолжительная серия в еврокубках без побед последний раз была у "шпор" с февраля по октябрь 2018 (5 матчей).



- Арчи Грей сыграл каждую минуту каждого матча "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Европы, став первым английским игроком не старше 18 лет по этому показателю со времен Букайо Сака из "Арсенала".



Пап Матар Сарр, Ив Биссума, Бреннан Джонсон и Доминик Соланке стали очередным пополнением лазарета "Тоттенхэма". Кристиан Ромеро возобновил тренировки, но играть пока не готов. Родриго Бентанкур готов играть после сотрясения. Антонин Кински не зарегистрирован на Лигу Европы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РЕЙНДЖЕРС 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Несмотря на свои беды в Премьер-Лиге, в Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" выиграл оба последних матча, благодаря чему располагается на седьмом месте.



"Рейнджерс" в данный момент замыкает топ-8 и тоже стремится к тому, чтобы попасть в 1/8 финала напрямую, минуя стыковой раунд плей-офф.



- "Юнайтед" не проиграл ни одного из четырех последних матчей против "Рейнджерс" (3 победы, 1 ничья), все четыре раза сохранив свои ворота на замке.



- "Рейнджерс" выиграл только один из восьми последних выездных матчей против английских команд (2 ничьи, 5 ничьих), одолев "Лидс" со счетом 1:2 в квалификации Лиги Чемпионов сезона 1992/93.



- Только двое тренеров — сэр Мэтт Басби в 1956 и сэр Алекс Фергюсон в 1990 — выигрывали три своих первых матча с "Юнайтед" в еврокубках, и этим вечером Рубен Аморим может к ним присоединиться.



- Этот матч может стать 50-м для Бруну Фернандеша за "Юнайтед" в Лиге Европы. В первых 49 португалец совершил 37 результативных действий.



В лазарете "Юнайтед" остаются Джонни Эванс, Виктор Линделеф, Люк Шоу и Мейсон Маунт. Маркус Рэшфорд тренировался с командой. Тирелл Маласи и Антони близки к уходу в аренду.