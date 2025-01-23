Гринвуд будет играть за сборную Ямайки

Английский нападающий французского "Марселя" Мейсон Гринвуд оформил документы для перехода под знамена сборной Ямайки.

Свой единственный матч за сборную Англии Гринвуд сыграл в сентябре 2020. На тот момент Мейсону было 18 лет.



Как сообщает talkSPORT, FA дала понять 23-летнему Гринвуду, что тот не будет рассматриваться в качестве кандидата в сборную Англии при новом главном тренере Томасу Тухеле.



Соответствующее решение Ассоциация приняла из-за репутации Гринвуда, который в январе 2022 был обвинен в изнасиловании и избиении свей девушки.



И хотя в феврале 2023 обвинения были сняты, тот скандал стоил Гринвуду карьеры как в родном "Манчестер Юнайтед", так и в сборной Англии.



Поэтому Гринвуд решил перейти под знамена Ямайки, откуда родом его отец. Мейсон уже оформил соответствующие документы и теперь доступен для вызова в карибскую сборную, возглавляемую Стивом Маклареном.



Добавим, с этого сезона Гринвуд выступает за "Марсель", забив 12 голов и отдав три результативные передачи в 18 матчах Лиги 1.