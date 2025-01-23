Гринвуд будет играть за сборную Ямайки

Мейсон Гринвуд Английский нападающий французского "Марселя" Мейсон Гринвуд оформил документы для перехода под знамена сборной Ямайки.

Свой единственный матч за сборную Англии Гринвуд сыграл в сентябре 2020. На тот момент Мейсону было 18 лет.

Как сообщает talkSPORT, FA дала понять 23-летнему Гринвуду, что тот не будет рассматриваться в качестве кандидата в сборную Англии при новом главном тренере Томасу Тухеле.

Соответствующее решение Ассоциация приняла из-за репутации Гринвуда, который в январе 2022 был обвинен в изнасиловании и избиении свей девушки.

И хотя в феврале 2023 обвинения были сняты, тот скандал стоил Гринвуду карьеры как в родном "Манчестер Юнайтед", так и в сборной Англии.

Поэтому Гринвуд решил перейти под знамена Ямайки, откуда родом его отец. Мейсон уже оформил соответствующие документы и теперь доступен для вызова в карибскую сборную, возглавляемую Стивом Маклареном.

Добавим, с этого сезона Гринвуд выступает за "Марсель", забив 12 голов и отдав три результативные передачи в 18 матчах Лиги 1.


Метки Гринвуд, сборная Англии, сборная Ямайки

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2025 09:00

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  1. halamadrid94 23.01.2025 09:44 # halamadrid94
    Неплохая банда там собралась. Могут пошуметь на ЧМ. Благо , из КОНКАКАФ играет 6 команд + еще одна команда получает путевки в международные стыковые матчи. Англичане , конечно , знатно обосрались с ним. У них и так кризис нападающих. Кейн и Уоткинс. Не было бы их , кто сыграет? Нкетиа ? Делап ?

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