Артета рад, что "Арсенал" разгрузил свое расписание

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рад, что его команда разгрузила себе расписание, миновав стыковой раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

Победа 3:0 над загребским "Динамо" практически гарантировала "Арсеналу" место в топ-8. "Канониры" минуют стыковой раунд плей-офф, если избегут крупного поражения в заключительном матче против "Жироны".



Таким образом, у "Арсенала" будет сразу 10 дней отдыха после матча Кубка Лиги против "Ньюкасла" 5 февраля, и Артета считает, что это очень кстати.



"Если мы заработали право на перерыв, это было бы замечательно, потому что расписание очень напряженное и требовательное, и много всяких вещей происходит".



"К игрокам расписание особенно требовательно, и если мы сможем достичь этого, это было бы замечательно".



"В целом я очень рад. Разумеется, это огромный шаг, и то, что мы сделали сегодня вечером, поместило нас в очень сильное положение перед заключительным матчем с "Жироной".



"Мы забили три гола, создали кучу моментов, доминировали в игре, не давали сопернику наносить удары и не пропустили дома, поэтому в целом я очень рад".



"Это действительно хорошо, а также мы произвели определенные изменения, чтобы дать отдохнуть одним игрокам и сыграть другим, которые этого всецело заслуживают".



"Вчера мы недосчитались ряда игроков, которых могли задействовать сегодня. Они были на скамейке, но по-настоящему не были готовы сыграть, поэтому хорошо, что мы одержали победу. Давайте насладимся этим, а дальше "Вулверхэмптон", — цитирует Артету Evening Standard.