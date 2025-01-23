Гвардиола: "ПСЖ был лучше"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что ПСЖ переиграл его команду.

Накануне "Сити" потерпел поражение 4:2 в Париже, хотя в начале второго тайма вел с преимуществом в два гола.



Этот результат оставил "Сити" за пределами топ-24 Лиги Чемпионов, и теперь "горожанам" нужно побеждать "Брюгге" в заключительном туре общего этапа, чтобы попасть в стыковой раунд плей-офф.



Гвардиола признает, что этим вечером ПСЖ был лучше по игре, а "Сити" получил, что и заслуживал.



"Они (ПСЖ) были лучше, они были быстрее. Они выигрывали единоборства с мячом и имели на одного игрока больше в центре поля. Мы не смогли справиться с тем, насколько быстрыми они были".



"Победила лучшая команда, и у нас остался заключительный шанс в домашнем матче с "Брюгге". Надеюсь, мы сможем пройти дальше".



"Игра никогда не была такой, как нам хотелось, но ПСЖ всецело заслуживает похвалы, потому что у них великолепная и выдающаяся команда. Мы могли бы лучше обращаться с мячом, но не вышло".



"Вылет из Лиги Чемпионов? Это может случиться. Если мы не победим "Брюгге", значит мы не заслуживаем пройти дальше. У нас будет недостаточно очков, и и мы признаем это".



"А теперь нам нужно восстановиться и подготовиться к "Челси", — цитирует Гвардиолу The Independent.