"Ювентус" согласовал аренду Вейги

Итальянский "Ювентус" согласовал переход защитника "Челси" Ренату Вейги.

Ранее в январе "Челси" вел переговоры насчет Вейги с дортмундской "Боруссией", однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Ювентус" выиграл борьбу за Ренату.



"Челси" согласился отпустить Вейгу в Турин до конца сезона за 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов). При этом арендное соглашение не будет предусматривать опции или обязательства по выкупу.



"Ювентус" пообещал Вейге, что 21-летний португалец сможет играть на своей излюбленной позиции центрального защитника.



В этом сезоне Премьер-Лиги Вейга сыграл только семь матчей за "Челси", включая единственное появление в стартовом составе.