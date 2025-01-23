ПСЖ совершил впечатляющий "камбэк" против "Сити"
Ведя с преимуществом в два гола, в итоге "Манчестер Сити" проиграл в гостях у ПСЖ со счетом 4:2.
По сравнению с победой 0:6 над "Ипсвичем" из стартового состава "горожан" пропали Илкай Гюндоган и Жереми Доку, вместо которых вышли Бернарду Силва и Савиньо. Матеуш Нунеш занял позицию правого защитника.
В начале матча Эдерсон и Джанлуиджи Доннарумма совершили по хорошему сейву, отразив удары Дезире Дуэ и Кевина Де Брюйне, соответственно.
Постепенно ПСЖ обозначил свое преимущество, а на 27-й минуте создал реальный голевой момент, однако Йошко Гвардиол остановил мяч на самой линии ворот после удара Фабиана Руиса со считанных метров.
В концовке первого тайма хозяева вывели на удар Ашрафа Хакими, который в касание поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Джек Грилиш сыграл на добивании после отраженного Доннаруммой удара Силвы — 0:1.
А на 53-й минуте преимущество "Сити" укрепил Эрлинг Холанд, пробив с близкого расстояния у дальней штанги после удачного отскока мяча от Мендеша — 0:2.
Правда, уже на 56-й минуте ПСЖ отыграл один гол. Усман Дембеле пробил в касание из центра штрафной после прохода Брэдли Барколя и его передачи с левого края площадки — 1:2.
Прошло еще четыре минуты, и счет стал равным. Барколя добил мяч в ворота после попадания Дуэ с границы штрафной в перекладину — 2:2.
Психологическое преимущество было на стороне хозяев, которые продолжили атаковать с воодушевлением. На 70-й минуте Дембеле мощным ударом с острого угла сотряс перекладину.
На 78-й минуте "Сити" дрогнул под давлением. Витинья навесил со штрафного к дальней штанге, где брошенный защитниками Жоау Невеш пробил в падении головой — 3:2.
В остатке матча гости не имели реальных возможностей уйти от поражения, а вот хозяева еще не раз угрожали воротам Эдерсона. Гол Дембеле был отменен из-за офсайда, а Гонсалу Рамуш положения вне игры избежал и реализовал выход один на один — 4:2.
"Сити" продемонстрировал удручающую игру в обороне, слишком легко разбазарив свое преимущество. Попадание "горожан" в плей-офф Лиги Чемпионов находится под большим вопросом.
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 4:2 (0:0)
Голы: Дембеле 56, Дуэ 60, Невеш 78, Рамуш 90 — Грилиш 50, Холанд 53.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис (Заир-Эмери 61), Невеш, Витинья, Ли (Дембеле 45), Дуэ (Рамуш 61), Барколя (Эрнандес 81).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Нунеш (Стоунс 78), Аканджи, Диаш (Льюис 45), Гвардиол, Ковачич (Гюндоган 70), Де Брюйне (Макати 70), Силва, Савиньо (Грилиш 45), Фоден, Холанд.
Предупреждения: Мендеш — Диаш.
23.01.2025 01:00
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Последние комментарии:
Квадратный инцестник расчехлил свою пиздаболку. Пол вечера под шконарем прятался.
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Тема про королева уже даже не интересно? Или в силе ?
Королева сегодня выйдет ?😂😂👩🏻
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Невеш, кстати, очень понравился. Супер топ. То что Ливерпуль предпочел ему Марадишвили и Кьезу - позор полный и провал спорт.дира.
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дрогба-кал, покажишь. я тебе покушац принёс
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Рико Льюис вышел и Сити 4 за тайм пропустил
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УАХАХАХХАХАХАХА
23.01.2025 00:15 #
drogba11cool
писиджи посыпались, не везет им конечно
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Отыграются на Брюгге. Вот уж там Хохланд покажет, кто лучший форвард АПЛ)
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Пеп поспешил со словами о возвращении. В обороне у Ман Сити полный бардак. Остается надеяться, что узбек это наладит.
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Пох на них.. Всё равно нашим в финале среалом или барсукой играть.
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Жёстко нагнули Сити. А вдь вроде бы вернулись, а xер там.
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Заверните Барколя, будьте так добры.
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Королевы на кожаном троне!!!
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Ох уж эти наташи
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