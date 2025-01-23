ПСЖ совершил впечатляющий "камбэк" против "Сити"

Ведя с преимуществом в два гола, в итоге "Манчестер Сити" проиграл в гостях у ПСЖ со счетом 4:2.

По сравнению с победой 0:6 над "Ипсвичем" из стартового состава "горожан" пропали Илкай Гюндоган и Жереми Доку, вместо которых вышли Бернарду Силва и Савиньо. Матеуш Нунеш занял позицию правого защитника.



В начале матча Эдерсон и Джанлуиджи Доннарумма совершили по хорошему сейву, отразив удары Дезире Дуэ и Кевина Де Брюйне, соответственно.



Постепенно ПСЖ обозначил свое преимущество, а на 27-й минуте создал реальный голевой момент, однако Йошко Гвардиол остановил мяч на самой линии ворот после удара Фабиана Руиса со считанных метров.



В концовке первого тайма хозяева вывели на удар Ашрафа Хакими, который в касание поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Джек Грилиш сыграл на добивании после отраженного Доннаруммой удара Силвы — 0:1.



А на 53-й минуте преимущество "Сити" укрепил Эрлинг Холанд, пробив с близкого расстояния у дальней штанги после удачного отскока мяча от Мендеша — 0:2.



Правда, уже на 56-й минуте ПСЖ отыграл один гол. Усман Дембеле пробил в касание из центра штрафной после прохода Брэдли Барколя и его передачи с левого края площадки — 1:2.



Прошло еще четыре минуты, и счет стал равным. Барколя добил мяч в ворота после попадания Дуэ с границы штрафной в перекладину — 2:2.



Психологическое преимущество было на стороне хозяев, которые продолжили атаковать с воодушевлением. На 70-й минуте Дембеле мощным ударом с острого угла сотряс перекладину.



На 78-й минуте "Сити" дрогнул под давлением. Витинья навесил со штрафного к дальней штанге, где брошенный защитниками Жоау Невеш пробил в падении головой — 3:2.



В остатке матча гости не имели реальных возможностей уйти от поражения, а вот хозяева еще не раз угрожали воротам Эдерсона. Гол Дембеле был отменен из-за офсайда, а Гонсалу Рамуш положения вне игры избежал и реализовал выход один на один — 4:2.



"Сити" продемонстрировал удручающую игру в обороне, слишком легко разбазарив свое преимущество. Попадание "горожан" в плей-офф Лиги Чемпионов находится под большим вопросом.



ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 4:2 (0:0)



Голы: Дембеле 56, Дуэ 60, Невеш 78, Рамуш 90 — Грилиш 50, Холанд 53.



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис (Заир-Эмери 61), Невеш, Витинья, Ли (Дембеле 45), Дуэ (Рамуш 61), Барколя (Эрнандес 81).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Нунеш (Стоунс 78), Аканджи, Диаш (Льюис 45), Гвардиол, Ковачич (Гюндоган 70), Де Брюйне (Макати 70), Силва, Савиньо (Грилиш 45), Фоден, Холанд.



Предупреждения: Мендеш — Диаш.