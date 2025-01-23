ПСЖ совершил впечатляющий "камбэк" против "Сити"

Жоау Невеш Ведя с преимуществом в два гола, в итоге "Манчестер Сити" проиграл в гостях у ПСЖ со счетом 4:2.

По сравнению с победой 0:6 над "Ипсвичем" из стартового состава "горожан" пропали Илкай Гюндоган и Жереми Доку, вместо которых вышли Бернарду Силва и Савиньо. Матеуш Нунеш занял позицию правого защитника.

В начале матча Эдерсон и Джанлуиджи Доннарумма совершили по хорошему сейву, отразив удары Дезире Дуэ и Кевина Де Брюйне, соответственно.

Постепенно ПСЖ обозначил свое преимущество, а на 27-й минуте создал реальный голевой момент, однако Йошко Гвардиол остановил мяч на самой линии ворот после удара Фабиана Руиса со считанных метров.

В концовке первого тайма хозяева вывели на удар Ашрафа Хакими, который в касание поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Второй тайм начался с того, что вышедший на замену Джек Грилиш сыграл на добивании после отраженного Доннаруммой удара Силвы — 0:1.

А на 53-й минуте преимущество "Сити" укрепил Эрлинг Холанд, пробив с близкого расстояния у дальней штанги после удачного отскока мяча от Мендеша — 0:2.

Правда, уже на 56-й минуте ПСЖ отыграл один гол. Усман Дембеле пробил в касание из центра штрафной после прохода Брэдли Барколя и его передачи с левого края площадки — 1:2.

Прошло еще четыре минуты, и счет стал равным. Барколя добил мяч в ворота после попадания Дуэ с границы штрафной в перекладину — 2:2.

Психологическое преимущество было на стороне хозяев, которые продолжили атаковать с воодушевлением. На 70-й минуте Дембеле мощным ударом с острого угла сотряс перекладину.

На 78-й минуте "Сити" дрогнул под давлением. Витинья навесил со штрафного к дальней штанге, где брошенный защитниками Жоау Невеш пробил в падении головой — 3:2.

В остатке матча гости не имели реальных возможностей уйти от поражения, а вот хозяева еще не раз угрожали воротам Эдерсона. Гол Дембеле был отменен из-за офсайда, а Гонсалу Рамуш положения вне игры избежал и реализовал выход один на один — 4:2.

"Сити" продемонстрировал удручающую игру в обороне, слишком легко разбазарив свое преимущество. Попадание "горожан" в плей-офф Лиги Чемпионов находится под большим вопросом.

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 4:2 (0:0)

Голы: Дембеле 56, Дуэ 60, Невеш 78, Рамуш 90 — Грилиш 50, Холанд 53.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис (Заир-Эмери 61), Невеш, Витинья, Ли (Дембеле 45), Дуэ (Рамуш 61), Барколя (Эрнандес 81).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Нунеш (Стоунс 78), Аканджи, Диаш (Льюис 45), Гвардиол, Ковачич (Гюндоган 70), Де Брюйне (Макати 70), Силва, Савиньо (Грилиш 45), Фоден, Холанд.

Предупреждения: Мендеш — Диаш.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 827

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Последние комментарии:




  1. dexter 23.01.2025 01:50 # dexter
    Квадратный инцестник расчехлил свою пиздаболку. Пол вечера под шконарем прятался.

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  2. liverpool-95 23.01.2025 01:45 # liverpool-95
    Тема про королева уже даже не интересно? Или в силе ?

    Королева сегодня выйдет ?&#128514;&#128514;&#128105;&#127995;

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  3. kellborn 23.01.2025 01:41 # kellborn
    Невеш, кстати, очень понравился. Супер топ. То что Ливерпуль предпочел ему Марадишвили и Кьезу - позор полный и провал спорт.дира.

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  4. narcot 23.01.2025 01:33 # narcot
    дрогба-кал, покажишь. я тебе покушац принёс

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  5. kellborn 23.01.2025 01:27 # kellborn
    Рико Льюис вышел и Сити 4 за тайм пропустил

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  6. narcot 23.01.2025 01:21 # narcot
    УАХАХАХХАХАХАХА


    23.01.2025 00:15 #
    drogba11cool

    писиджи посыпались, не везет им конечно
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  7. dexter 23.01.2025 01:17 # dexter
    Отыграются на Брюгге. Вот уж там Хохланд покажет, кто лучший форвард АПЛ)

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  8. brown-ale 23.01.2025 01:14 # brown-ale
    Пеп поспешил со словами о возвращении. В обороне у Ман Сити полный бардак. Остается надеяться, что узбек это наладит.

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  9. zaeba1l 23.01.2025 01:07 # zaeba1l
    Пох на них.. Всё равно нашим в финале среалом или барсукой играть.

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  10. lovrentiy 23.01.2025 01:06 # lovrentiy
    Жёстко нагнули Сити. А вдь вроде бы вернулись, а xер там.

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  11. dexter 23.01.2025 01:04 # dexter
    Заверните Барколя, будьте так добры.

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  12. gameboy 23.01.2025 01:04 # gameboy
    Королевы на кожаном троне!!!

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  13. farhad 23.01.2025 01:03 # farhad
    Ох уж эти наташи

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