"Арсенал" разгромил загребское "Динамо"

Кай Хаверц "Арсенал" разгромил загребское "Динамо" со счетом 3:0 и досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Наставник "канониров" Микель Артета отреагировал на ничью 2:2 против "Астон Виллы", добавив в стартовый состав Якуба Кивера, Александра Зинченко, Жоржиньо и Рахима Стерлинга. Эти четверо заменили Майлса Льюис-Скелли, Томаса Партея, Микеля Мерино и Леандро Троссарда.

От начала матча не прошло и двух минут, как счет был открыт. Кая Хаверц из центра штрафной сделал короткую скидку на Деклана Райса, а тот пробил в касание — 1:0.

В дальнейшем "Арсенал" полностью доминировал над соперником, до перерыва нанес уйму ударов, но все они, за исключением одного, оказались неточными.

На 66-й минуте хозяева все же были вознаграждены вторым голом. Габриэль Мартинелли навесил к дальней штанге, а Хаверц пробил головой — 2:0.

Далее игра совершенно успокоилась, а точку в матче уже в компенсированное время поставил Мартин Эдегор, из пределов вратарской замкнув прострел Леандро Троссарда — 3:0.

"Арсеналу" пришлось попотеть для второго гола, однако "Динамо" оказалось неспособно преподнести сюрприз. "Канониры" одержали комфортную победу.

"Арсенал" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия) — 3:0 (1:0)

Голы: Райс 2, Хаверц 66, Эдегор 90.

"Арсенал": Райя, Тимбер (Партей 59), Кивер, Габриэль, Зинченко (Тирни 74), Жоржиньо, Райс, Эдегор, Стерлинг (Нванери 58), Мартинелли (Батлер-Ойедеджи 90), Хаверц (Троссард 74).

"Динамо Загреб": Невистич, Торренте, Адеми (Мишич 59), Берно, Стойкович (Пьяца 75), Батурина (Шпикич 87), Ммаэ, Куленович, Пьер-Габриэль (Ходжа 75), Ристовски, Рог (Качавенда 59).

Предупреждения: Стерлинг, Тимбер — Адеми.


Метки Арсенал, Динамо Загреб, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2025 00:55

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  1. wilegend 23.01.2025 01:39 # wilegend
    не досрочно

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  2. lovrentiy 23.01.2025 01:03 # lovrentiy
    Где Сити?

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  3. zaeba1l 23.01.2025 01:00 # zaeba1l
    А-нал играл с погребом..

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  4. gameboy 23.01.2025 00:58 # gameboy
    А королевы как там, соснули?)

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