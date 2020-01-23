"Реал Вальядолид" обвинил "Сити" в попытке переманить игрока

"Реал Вальядолид" обвинил "Манчестер Сити" в подстрекательстве одного из игроков к прекращению контракта с испанским клубом.

Во вторник защитник "Реал Вальядолид" Джума Ба уведомил свой клуб о намерении расторгнуть контракт, чтобы "Манчестер Сити" смог его приобрести за гораздо меньшую сумму, сообщает BBC.



Затем "Сити" официально обратился к "Реал Вальядолид" с запросом на начало переговоров о постоянном трансфере 18-летнего сьерра-леонца.



В среду Ба не явился на тренировку "Реал Вальядолид", а Испанская федерация футбола подтвердила, что Джума внес депозит, необходимый для прекращения его юношеского контракта.



В своем заявлении "Реал Вальядолид" утверждает, что "Сити" и агент игрока намеренно подговорили Джуму принять это решение, а также обещает сделать все возможное для защиты своих интересов.



Добавим, в этом сезоне Ба сыграл 12 матчей за последнюю на данный момент команду Ла Лиги.