Аморим отказался обсуждать будущее Гарначо в МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался обсуждать будущее вингера Алехандро Гарначо в клубе.

Согласно слухам, последние дни "Юнайтед" ведет интенсивные переговоры с "Наполи" о продаже Гарначо, которого также сватают в "Челси".



Однако в преддверии матча Лиги Европы против "Рейнджерс" Аморим дал понять, что в данный момент его заботит совсем другое.



"Я понимаю ваш вопрос. Но давайте сосредоточимся на матче. Я не хочу говорить об этом (будущем Гарначо), особенно перед матчем".



"Наш фокус на игроках, которые имеются здесь и готовы играть. Нам нужно прибавить. Нам нужно выигрывать матчи, чтобы вернуть это ощущение побед".



"Это действительно важно для нас. Поэтому давайте и сосредоточимся на этом сегодня", — цитирует Аморима Sky Sports.