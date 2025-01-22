"Арсенал" сделал запрос насчет Шешко

"Арсенал" сделал запрос насчет нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

"Арсенал" хотел заполучить Шешко еще прошлым летом, и сейчас, потеряв Габриэля Жезуса с травмой до конца сезона, "канониры" возобновили свой интерес к Беньямину.



По информации talkSPORT, "Арсенал" уже сделал свой запрос и в данный момент изучает возможность покупки 21-летнего игрока сборной Словении.



Ранее в январе агент Шешко исключил переход своего клиента в аренду, поэтому постоянный трансфер — единственная возможность для "Арсенала" заполучить Беньямина в январе.



Согласование трансфера Шешко усложняет тот факт, что в рассчитанном до 2029 года контракте Беньямина с "РБ Лейпциг" нет пункта о выкупе.