"Арсенал" сделал запрос насчет Шешко
"Арсенал" сделал запрос насчет нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.
"Арсенал" хотел заполучить Шешко еще прошлым летом, и сейчас, потеряв Габриэля Жезуса с травмой до конца сезона, "канониры" возобновили свой интерес к Беньямину.
По информации talkSPORT, "Арсенал" уже сделал свой запрос и в данный момент изучает возможность покупки 21-летнего игрока сборной Словении.
Ранее в январе агент Шешко исключил переход своего клиента в аренду, поэтому постоянный трансфер — единственная возможность для "Арсенала" заполучить Беньямина в январе.
Согласование трансфера Шешко усложняет тот факт, что в рассчитанном до 2029 года контракте Беньямина с "РБ Лейпциг" нет пункта о выкупе.
22.01.2025 22:00
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Вы продоёте Шешков?» ― «нет просто показываю» ― «красивое...»
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