"Арсенал" сделал запрос насчет Шешко

Беньямин Шешко "Арсенал" сделал запрос насчет нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

"Арсенал" хотел заполучить Шешко еще прошлым летом, и сейчас, потеряв Габриэля Жезуса с травмой до конца сезона, "канониры" возобновили свой интерес к Беньямину.

По информации talkSPORT, "Арсенал" уже сделал свой запрос и в данный момент изучает возможность покупки 21-летнего игрока сборной Словении.

Ранее в январе агент Шешко исключил переход своего клиента в аренду, поэтому постоянный трансфер — единственная возможность для "Арсенала" заполучить Беньямина в январе.

Согласование трансфера Шешко усложняет тот факт, что в рассчитанном до 2029 года контракте Беньямина с "РБ Лейпциг" нет пункта о выкупе.




Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2025 22:00

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  1. kewell7 22.01.2025 22:25 # kewell7
    Вы продоёте Шешков?» &#8213; «нет просто показываю» &#8213; «красивое...»

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