"Милан" согласовал переход Уолкера
Итальянский "Милан" согласовал переход капитана "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.
Ранее в январе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что 34-летний Уолкер выразил желание покинуть клуб, несмотря на действующий еще 18 месяцев по контракт.
Учитывая возраст Уолкера и заслуги Кайла перед клубом, "Сити" не стал чинить препятствий к уходу защитника сборной Англии.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Милан" возьмет Уолкера в аренду да конца сезона с полной выплатой зарплаты, а также получит опцию выкупа Кайла.
Сам Уолкер уже согласился присоединиться к "Милану" и теперь направляется на медобследование.
22.01.2025 21:00
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