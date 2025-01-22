"Милан" согласовал переход Уолкера

Итальянский "Милан" согласовал переход капитана "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

Ранее в январе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что 34-летний Уолкер выразил желание покинуть клуб, несмотря на действующий еще 18 месяцев по контракт.



Учитывая возраст Уолкера и заслуги Кайла перед клубом, "Сити" не стал чинить препятствий к уходу защитника сборной Англии.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Милан" возьмет Уолкера в аренду да конца сезона с полной выплатой зарплаты, а также получит опцию выкупа Кайла.



Сам Уолкер уже согласился присоединиться к "Милану" и теперь направляется на медобследование.