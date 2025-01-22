Аморим взял назад свои слова насчет "худшей команды в истории МЮ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим взял назад свои слова насчет того, что его команда является худшей в истории клуба с "Олд Траффорд".
Аморим назвал нынешнюю группу игроков "Юнайтед" худшей после того, как "красные дьяволы" потерпели домашнее поражение 1:3 от "Брайтона" в минувшее воскресенье.
После финального свистка Аморим устроил своим игрокам разбор полетов в раздевалке и даже разбил телевизор. Так до конца и не успокоившись, Рубен отправился на пресс-конференцию, где произнес слова, о которых теперь жалеет.
"Я больше имел ввиду себя, нежели своих игроков. Но порой действительно тяжело скрывать свое разочарование в такого рода момент".
"Хорошая вещь в том, что те же самые вещи другим образом я сказал в раздевалке пятью минутами ранее. И реакция была довольно нормальной, хотя я был по-настоящему резок со своими игроками".
"Обычно я не разговариваю с игроками после матча. После этого матча мне нужно было поговорить. Возможно, это было ошибкой, потому что я становлюсь более нервным, и я отправился на пресс-конференцию, нервничая, и наговорил там вещей, которые мне не стоило говорить", — цитирует Аморима BBC.
22.01.2025 20:00
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Последние комментарии:
шуткагой, прикол!
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шуткағой, прикол
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Как истинный скамер - взял в зад.
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А помните как он пел когда только пришел в муму, такой прям крутой был, а щас просто насрано
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Ну все эта сучка скама, мягкаой оказалась
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