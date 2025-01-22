Аморим взял назад свои слова насчет "худшей команды в истории МЮ"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим взял назад свои слова насчет того, что его команда является худшей в истории клуба с "Олд Траффорд".

Аморим назвал нынешнюю группу игроков "Юнайтед" худшей после того, как "красные дьяволы" потерпели домашнее поражение 1:3 от "Брайтона" в минувшее воскресенье.

После финального свистка Аморим устроил своим игрокам разбор полетов в раздевалке и даже разбил телевизор. Так до конца и не успокоившись, Рубен отправился на пресс-конференцию, где произнес слова, о которых теперь жалеет.

"Я больше имел ввиду себя, нежели своих игроков. Но порой действительно тяжело скрывать свое разочарование в такого рода момент".

"Хорошая вещь в том, что те же самые вещи другим образом я сказал в раздевалке пятью минутами ранее. И реакция была довольно нормальной, хотя я был по-настоящему резок со своими игроками".

"Обычно я не разговариваю с игроками после матча. После этого матча мне нужно было поговорить. Возможно, это было ошибкой, потому что я становлюсь более нервным, и я отправился на пресс-конференцию, нервничая, и наговорил там вещей, которые мне не стоило говорить", — цитирует Аморима BBC.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 864

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  1. last-chapter 22.01.2025 21:02 # last-chapter
    шуткагой, прикол!

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  2. last-chapter 22.01.2025 21:01 # last-chapter
    шутка&#1171;ой, прикол

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  3. dexter 22.01.2025 21:00 # dexter
    Как истинный скамер - взял в зад.

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  4. drogba11cool 22.01.2025 20:59 # drogba11cool
    А помните как он пел когда только пришел в муму, такой прям крутой был, а щас просто насрано

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  5. theo-zm 22.01.2025 20:27 # theo-zm
    Ну все эта сучка скама, мягкаой оказалась

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