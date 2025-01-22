Аморим взял назад свои слова насчет "худшей команды в истории МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим взял назад свои слова насчет того, что его команда является худшей в истории клуба с "Олд Траффорд".

Аморим назвал нынешнюю группу игроков "Юнайтед" худшей после того, как "красные дьяволы" потерпели домашнее поражение 1:3 от "Брайтона" в минувшее воскресенье.



После финального свистка Аморим устроил своим игрокам разбор полетов в раздевалке и даже разбил телевизор. Так до конца и не успокоившись, Рубен отправился на пресс-конференцию, где произнес слова, о которых теперь жалеет.



"Я больше имел ввиду себя, нежели своих игроков. Но порой действительно тяжело скрывать свое разочарование в такого рода момент".



"Хорошая вещь в том, что те же самые вещи другим образом я сказал в раздевалке пятью минутами ранее. И реакция была довольно нормальной, хотя я был по-настоящему резок со своими игроками".



"Обычно я не разговариваю с игроками после матча. После этого матча мне нужно было поговорить. Возможно, это было ошибкой, потому что я становлюсь более нервным, и я отправился на пресс-конференцию, нервничая, и наговорил там вещей, которые мне не стоило говорить", — цитирует Аморима BBC.