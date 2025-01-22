Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус успешно перенес операцию на крестообразных связках колена.

Жезус повредил свое левое колено в проигранном "Арсеналом" в серии пенальти матче 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" 10 дней назад.



Как сообщает The Independent, операция прошла успешно, и теперь 27-летний бразилец, забивший семь голов в этом сезоне, приступает к реабилитации.



"Арсенал" никогда не называл сроки восстановления Жезуса, однако в этом сезоне Габриэль уже не сыграет.