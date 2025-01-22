Жезус успешно перенес операцию
Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус успешно перенес операцию на крестообразных связках колена.
Жезус повредил свое левое колено в проигранном "Арсеналом" в серии пенальти матче 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" 10 дней назад.
Как сообщает The Independent, операция прошла успешно, и теперь 27-летний бразилец, забивший семь голов в этом сезоне, приступает к реабилитации.
"Арсенал" никогда не называл сроки восстановления Жезуса, однако в этом сезоне Габриэль уже не сыграет.
22.01.2025 19:00
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