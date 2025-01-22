Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Сити"

В среду вечером "Манчестер Сити" сразится на выезде с ПСЖ в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

В данный момент ПСЖ располагается только на 26-й позиции, всерьез рискуя не попасть даже в стыковой раунд плей-офф.



"Сити" находится в похожем положении, имея только на одно очко больше, чем свой соперник, поэтому победа нужна и тем, и другим.



После победы 0:6 над "Ипсвичем" в минувший уикенд главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда преодолела кризис и вернулась в свое привычное состояние, и выезд в Париж позволит это проверить.



- ПСЖ выиграл только один из семи матчей против "Сити" в еврокубках (2 ничьи, 4 поражения). Эту худший для парижан результат (14% побед) против какого-либо соперника в Европе (минимум 5 встреч).



- ПСЖ выиграл последний домашний матч против "Сити" в Лиге Чемпионов — 2:0 в сентябре 2021. Тогда парижане нанесли наименьшее для себя количество ударов дома в соревновании (6, с сезона 2003/04).



- В предыдущем туре ПСЖ разгромил "Ред Булл" со счетом 0:3, однако две победы подряд в Лиге Чемпионов парижане не одерживали с февраля 2023.



- Это будет пятая тренерская встреча Луиса Энрике и Хосепа Гвардиола — пока у каждого по две победы.



- "Сити" проиграл оба последних выездных матча в Лиге Чемпионов — лишь на один меньше, чем в 28 предыдущих (16 побед, 9 ничьих, 3 поражения).



- ПСЖ проиграл три из пяти последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья) — как и из 17 предыдущих.



- Со старта сезона 2019/20 "Сити" потерпел три поражения в 49 матчах Лиги Чемпионов, когда Родри был в составе, и четыре в 14 без испанского полузащитника.



- В своих 11 первых выездных матчах Лиги Чемпионов Эрлинг Холанд забил 11 голов при 33 ударах (конверсия 33%), но в 11 последних отличился только четырежды при 41 ударе (10%).



Родри остается в лазарете "Сити", но Оскар Бобб уже возобновил тренировки. Пропустивший матч на выходных Натан Аке не поехал в Париж. Абдукодир Хусанов и Витор Рейс пока не могут сыграть за свой новый клуб.



Лига Чемпионов. 7-й тур

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз