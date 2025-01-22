Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Сити"
В среду вечером "Манчестер Сити" сразится на выезде с ПСЖ в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.
В данный момент ПСЖ располагается только на 26-й позиции, всерьез рискуя не попасть даже в стыковой раунд плей-офф.
"Сити" находится в похожем положении, имея только на одно очко больше, чем свой соперник, поэтому победа нужна и тем, и другим.
После победы 0:6 над "Ипсвичем" в минувший уикенд главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда преодолела кризис и вернулась в свое привычное состояние, и выезд в Париж позволит это проверить.
- ПСЖ выиграл только один из семи матчей против "Сити" в еврокубках (2 ничьи, 4 поражения). Эту худший для парижан результат (14% побед) против какого-либо соперника в Европе (минимум 5 встреч).
- ПСЖ выиграл последний домашний матч против "Сити" в Лиге Чемпионов — 2:0 в сентябре 2021. Тогда парижане нанесли наименьшее для себя количество ударов дома в соревновании (6, с сезона 2003/04).
- В предыдущем туре ПСЖ разгромил "Ред Булл" со счетом 0:3, однако две победы подряд в Лиге Чемпионов парижане не одерживали с февраля 2023.
- Это будет пятая тренерская встреча Луиса Энрике и Хосепа Гвардиола — пока у каждого по две победы.
- "Сити" проиграл оба последних выездных матча в Лиге Чемпионов — лишь на один меньше, чем в 28 предыдущих (16 побед, 9 ничьих, 3 поражения).
- ПСЖ проиграл три из пяти последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья) — как и из 17 предыдущих.
- Со старта сезона 2019/20 "Сити" потерпел три поражения в 49 матчах Лиги Чемпионов, когда Родри был в составе, и четыре в 14 без испанского полузащитника.
- В своих 11 первых выездных матчах Лиги Чемпионов Эрлинг Холанд забил 11 голов при 33 ударах (конверсия 33%), но в 11 последних отличился только четырежды при 41 ударе (10%).
Родри остается в лазарете "Сити", но Оскар Бобб уже возобновил тренировки. Пропустивший матч на выходных Натан Аке не поехал в Париж. Абдукодир Хусанов и Витор Рейс пока не могут сыграть за свой новый клуб.
Лига Чемпионов. 7-й тур
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
22.01.2025 18:00
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Последние комментарии:
Ну что сисяны, стряхнули пыль со своих брелочков?)
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Осетрин Живи!
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Так, поправочка: ватаны уже начали лизать хуй 78-летнего пиндосского деда. Видать, это срабатывает их рефлекс, когда кавказцев рядом нет.
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"Теперь они ядерная держава. Мы хорошо ладили", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
"Я нравился ему, он нравился мне. Мы хорошо ладили", - сказал он о лидере КНДР.
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Кстати, вот ещё че интересное: это совпадение или, всё же, закономерность, что все ватаны - педики? Ну, хуесосы, хуй в жизни сосали они, короче.
Самарский манкурт хуесос, питерский биталя тоже, пту-150 у грузин сосал, армянская бабца пишет про свои гомо-фантазии с Ван Бастеном. Про мужа-шлюша и лысую, очкасткую карлику даже лучше не вспоминать. Сургутский пиноккио и отчим.
Ну, конечно, ещё они ухилянты, сбегавший от армии и, некоторые из них, релоканты, но это уже меньшее, что вызывает вопросы.
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Сегодня буду наслаждаться матчем Сити, надеюсь на их победу против Писиджи. А пенсам соболезную.
(ответить)
Впадлу читать оправдания от тебя - человека, сосавшего реальный хуй в жизни.
Источник: http://fapl.ru/posts/112580/?c=1#c8012302
(ответить)
22.01.2025 18:11 #
hachidlo
Да, я схитрил ещё на стадии поездки тем, что никогда в Грузии не бывал. А вот откуда ты знаешь столько про Грузию, политику Грузии, её политиков, места и т.д.? Это у тебя ипло кучерявое разошлось по швам? Только не оправдывайся.
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fortyseventh
Сказочки о том, что ты не пересекал Верхний Ларс оставь для сои в твиттере, ухылянт. Тут все в курсе, чем ты расплачивался за свой трейдерский АНАЛиз, а когда жопа начала трещать по швам - укатил к своему любовнику Мамуке в Грузию, попутно рассказывая байки о том, какой ты невьебенный развiдчик, которого клятый Путен насильно собирается мобилизовать.
Источник: http://fapl.ru/posts/112580/?c=1
(ответить)
Однако talkSPORT утверждает, что ни того, ни другого "Арсенал" покупать не собирается. "Канониры" комфортно движутся к своей приоритетной цели по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а трофеи для лондонского клуба вторичны.
(ответить)
Кстати, учёные узнали, откуда пришли арабы.
Пруф:
https://imgur.com/a/pLF75w6
(ответить)
в рашке есть музей голодомора?
22.01.2025 17:51 # удалить
narcot
сестра кекстера
https://ibb.co/J2ym2xZ
(ответить)
22.01.2025 18:10 #
dexter
Неее, судя по фото - младшая сестра деректриссы музея голодомора, которую та объедала.
(ответить)
22.01.2025 18:11 #
dexter
*и
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/112580/?c=1
(ответить)
Единственный смотрибельный матч из всего сегодняшнего ЛЧ. И то, ожидания к этому матчу умеренные. Больше нету ажиотажа, нет этой магии. Эта картонность витает над футбольными полями. Даже Щолси, прайд оф Ландан энд Грейт Британ, не участвует в розыгрыше. Видно, что футболисты и тренера сейчас больше озадачены экономическими трудностями, инфляцией, войнами, выборами в США, нацистскими приветствиями на весь мир, нежели футболом.
Кроме одного портового клуба, напрягающего свой брелочек ради картонки, которая превратится в промокший папирус.
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это же игорёк))
https://www.instagram.com/reel/DBlAPGMOtaz/
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Ебло, у тебя есть брат? Он тоже полторашка? У него тоже 47 хромосом? Мммм?
https://imgur.com/a/1gz7NYD
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