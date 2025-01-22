"Наполи" продвигается в переговорах по Гарначо

Итальянский "Наполи" продвигается в переговорах о покупке вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

"Наполи" определил Гарначо в качестве своей приоритетной цели на замену Хвиче Кварацхелии, проданному в ПСЖ.



Как сообщает Sky Sports, в ходе переговоров двух клубов "Юнайтед" пошел на значительные уступки и теперь готов отпустить Гарначо за 55 миллионов фунтов.



При этом "Наполи" надеется сбить цену за 20-летнего аргентинца еще ниже — до 46 млн. фунтов. Источник предполагает, что стороны сойдутся примерно на 50 млн. фунтов.



Стоит отметить, что Гарначо имеет статус доморощенного игрока, поэтому все деньги с его продажи будут зачтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей. Это откроет перед "Юнайтед" возможность подписать не только крайнего защитника, но и нападающего в январе.