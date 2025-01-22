"Челси" проявил интерес к Дугласу Луису
"Челси" проявил интерес к полузащитнику итальянского "Ювентуса" Дугласу Луису.
Луис только прошлым летом покинул "Астон Виллу" и присоединился к "Ювентусу", однако заиграть в Турине Дугласу не удалось.
Луис отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Ювентуса" в рамках Серии А и теперь готов вернуться в Премьер-Лигу.
Ранее в январе Луиса сватали назад в два его бывших клуба: "Виллу", а также "Манчестер Сити", где 26-летний бразилец провел некоторое время в качестве юниора.
Но если верить La Gazzetta dello Sport, интерес к Луису также проявил "Челси". "Синие" уже провели встречу с коллегами из "Ювентуса" насчет трансфера Дугласа.
Для приобретения Луиса "Челси" может использовать встречный интерес "Ювентуса" к защитнику Ренату Вейге.
22.01.2025 15:00
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