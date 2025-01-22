"Челси" проявил интерес к Дугласу Луису

"Челси" проявил интерес к полузащитнику итальянского "Ювентуса" Дугласу Луису.

Луис только прошлым летом покинул "Астон Виллу" и присоединился к "Ювентусу", однако заиграть в Турине Дугласу не удалось.



Луис отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Ювентуса" в рамках Серии А и теперь готов вернуться в Премьер-Лигу.



Ранее в январе Луиса сватали назад в два его бывших клуба: "Виллу", а также "Манчестер Сити", где 26-летний бразилец провел некоторое время в качестве юниора.



Но если верить La Gazzetta dello Sport, интерес к Луису также проявил "Челси". "Синие" уже провели встречу с коллегами из "Ювентуса" насчет трансфера Дугласа.



Для приобретения Луиса "Челси" может использовать встречный интерес "Ювентуса" к защитнику Ренату Вейге.