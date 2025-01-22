"Арсенал" едва ли купит Шешко или Осимхена в январе

Беньямин Шешко и Виктор Осимхен "Арсенал" едва ли будет пытаться купить нападающих Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" или Виктора Осимхена из "Галатасарая" в зимнее трансферное окно.

"Арсенал" нуждался в забивном нападающем и раньше, но затянувшийся спад Кая Хаверца и тяжелая травма Габриэля Жезуса сделали эту потребность острой.

В последние дни и недели ходили слухи, что "Арсенал" предпримет новую попытку заполучить Шешко, которого "канониры" не смогли приобрести прошлым летом.

Также с переходом в "Арсенал" связывали Осимхена, которого "Наполи" в теории может отозвать из аренды в "Галатасарае" и продать.

Однако talkSPORT утверждает, что ни того, ни другого "Арсенал" покупать не собирается. "Канониры" комфортно движутся к своей приоритетной цели по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а трофеи для лондонского клуба вторичны.


Метки Арсенал, Галатасарай, Осимхен, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. gunnerlove 22.01.2025 14:10 # gunnerlove
    оно и правильно
    ни тот, ни другой этот сезон не спасут

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  2. chelsea88 22.01.2025 14:09 # chelsea88
    Леол, давно известно было.
    Только в рот вые6анным ггшкам в это свято верили.

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