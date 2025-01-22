"Арсенал" едва ли купит Шешко или Осимхена в январе
"Арсенал" едва ли будет пытаться купить нападающих Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" или Виктора Осимхена из "Галатасарая" в зимнее трансферное окно.
"Арсенал" нуждался в забивном нападающем и раньше, но затянувшийся спад Кая Хаверца и тяжелая травма Габриэля Жезуса сделали эту потребность острой.
В последние дни и недели ходили слухи, что "Арсенал" предпримет новую попытку заполучить Шешко, которого "канониры" не смогли приобрести прошлым летом.
Также с переходом в "Арсенал" связывали Осимхена, которого "Наполи" в теории может отозвать из аренды в "Галатасарае" и продать.
Однако talkSPORT утверждает, что ни того, ни другого "Арсенал" покупать не собирается. "Канониры" комфортно движутся к своей приоритетной цели по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а трофеи для лондонского клуба вторичны.
22.01.2025 14:00
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Последние комментарии:
оно и правильно
ни тот, ни другой этот сезон не спасут
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Леол, давно известно было.
Только в рот вые6анным ггшкам в это свято верили.
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