"Арсенал" едва ли купит Шешко или Осимхена в январе

"Арсенал" едва ли будет пытаться купить нападающих Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" или Виктора Осимхена из "Галатасарая" в зимнее трансферное окно.

"Арсенал" нуждался в забивном нападающем и раньше, но затянувшийся спад Кая Хаверца и тяжелая травма Габриэля Жезуса сделали эту потребность острой.



В последние дни и недели ходили слухи, что "Арсенал" предпримет новую попытку заполучить Шешко, которого "канониры" не смогли приобрести прошлым летом.



Также с переходом в "Арсенал" связывали Осимхена, которого "Наполи" в теории может отозвать из аренды в "Галатасарае" и продать.



Однако talkSPORT утверждает, что ни того, ни другого "Арсенал" покупать не собирается. "Канониры" комфортно движутся к своей приоритетной цели по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а трофеи для лондонского клуба вторичны.