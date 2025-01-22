Анонс матча "Арсенал" — "Динамо Загреб"

В своем очередном матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Арсенал" сыграет дома с загребским "Динамо".

В данный момент "Арсенал" располагается в топ-8, однако "канониры" все еще рискуют попасть в стыковой раунд плей-офф, если не смогут одолеть "Динамо" и затем "Жирону".



Это будет заключительный домашний матч "Арсенала" на общем этапе, и болельщики лондонского клуба ожидают реакции от команды Микеля Артеты на ничью 2:2 против "Астон Виллы" в Премьер-Лиге в минувший уикенд.



- "Арсенал" выиграл три из четырех встреч с "Динамо" во всех соревнованиях (1 поражение).



- Еще никакая хорватская команда не побеждала в гостях у англичан в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (1 ничья, 3 поражения), причем все четыре раза это было "Динамо".



- "Арсенал" выиграл оба своих последних матча в Лиге Чемпионов, забивая по три гола или более. Три раза подряд "канониры" этого еще никогда не делали в рамках Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов.



- "Динамо" не забивало в двух последних матчах Лиги Чемпионов, хотя в четырех предыдущих забило сразу 10 голов.



- Со старта прошлого сезона никакая другая команда не одержала домашних побед в Лиге Чемпионов больше, чем "Арсенал" (7). А забили "канониры" на своем поле за этот период 21 гол — только у трех команд больше.



- "Динамо" выиграло оба последних выездных матча в Лиге Чемпионов.



- Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц забил уже три гола в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и это повторение его персонального рекорда.



В преддверии этого матча к тренировкам с "Арсеналом" вернулись защитник Риккардо Калафьори и вингер Итан Нванери. Вильям Салиба травмирован, как и Бен Уайт, Такехиро Томиясу, Букайо Сака и Габриэль Жезус.



Лига Чемпионов. 7-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз