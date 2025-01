Светская хроника за среду

"Аль-Хиляль" сохраняет серьезный интерес к Мохамеду Салаху. "Манчестер Юнайтед" понизил цену за Алехандро Гарначо. Поль Погба отклонил предложение из России. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Аль-Хиляль" всерьез заинтересован в подписании нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в конце сезона. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" контактирует с представителями нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. (Ben Jacobs)



"Арсенал" может арендовать нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона, если прервет аренду голкипера "Борнмута" Нето". (The Sun)



В процессе переговоров с "Наполи" по Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" понизил цену за аргентинского вингера до 55 миллионов фунтов. (Sky Italy)



"Юнайтед" провел встречу с агентами защитника "Лечче" Патрика Доргу в Милане. В данный момент "красные дьяволы" готовы заплатить за игрока не более 29.6 млн. фунтов, включая бонусы. (Sky Italy)



"Реал Бетис" согласовал аренду вингера "Юнайтед" Антони. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" сделал запросы насчет защитников Милоша Керкеза из "Борнмута", Райана Аит-Нури из "Вулверхэмптона" и Тайрика Митчелла из "Кристал Пэлас". (i Sport)



"Милан" договорился по аренде капитана "Манчестер Сити" Кайла Уолкера. (The Sun)



"Сити" и "Барселона" проявляют предметный интерес к полузащитнику "Баварии" Йозуа Киммиху. (Sky Sport Germany)



"Челси" требует минимум 70 млн. фунтов от "Баварии" за нападающего Кристофера Нкунку. (Sky Sports)



"Лацио" предложил 11 млн. фунтов за полузащитника "Челси" Чезаре Казадеи. (Fabrizio Romano)



"Челси" не контактировал с "Ювентусом" насчет нападающего Душана Влаховича. (Fabrizio Romano)



"Ювентус" и дортмундская "Боруссия" сражаются за защитника "Челси" Ренату Вейгу. (The Times)



"Брентфорд" согласовал переход правого защитника "Фиорентины" Майкла Кайоде в аренду с опцией выкупа за 13.5 млн. фунтов. (Sky Sports)



Нападающий "Брайтона" Хулио Энсисо направляется в аренду в "Ипсвич". (talkSPORT)



Отвергнув интерес "Вулверхэмптона", защитник "Астон Виллы" Диего Карлос согласился перейти в "Фенербахче" за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вес Хэм" надеется подписать центрального защитника и нападающего до закрытия зимнего окна. (Football Insider)



"Фулхэм" сделал запрос насчет защитника "Милана" Эмерсона Рояла. (The Times)



Другое



Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд близок к продлению своего контракта до 2027 года. (The Athletic)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Поль Погба поведал, что отклонил предложение возобновить игровую карьеру в России. (Twitch)



Перед матчем Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" игроки "Арсенала" тренировались под музыку. В плей-лист Микель Артета включил песню "Mas Que Nada" Сержио Мендеса. (Evening Standard)



Amazon Prime все-таки покажет документальный фильм про Юргена Клоппа, но теперь он будет не про заключительный сезон немецкого тренера в "Ливерпуле", а про все девять его лет в клубе. (Liverpool Echo)



Полиция арестовала 17-летнего юношу, который в социальных сетях оскорбил нападающего "Арсенала" Кая Хаверца после поражения от "Юнайтед" в Кубке Англии. (BBC)