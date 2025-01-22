Эллиотт: "Я не ухожу, "Ливерпуль" — мой клуб"

Вингер Харви Эллиотт подтвердил, что не покинет "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Накануне вечером Эллиотт своим голом принес "Ливерпулю" победу 2:1 над "Лиллем", благодаря чему "красные" досрочно выиграли общий этап Лиги Чемпионов.



В этом матче Эллиотт вновь был вынужден довольствоваться появлением на замену. Харви не скрывает того, что хочет играть больше, но в другой клуб из-за этого не собирается.



"Все довольно просто — я не ухожу. Это моя команда и мой клуб. Я являюсь огромным фанатом "Ливерпуля", и пока что мы в замечательном положении в этом сезоне. Я особо не видел этих дискуссий, но мои друзья присылали мне и звонили мне, рассказывая о кое-каких вещах".



"Такое всегда происходит в январе, особенно когда ты так долго отсутствовал и играешь не так много, как тебе хотелось бы, но таков футбол".



"Я разговаривал с боссом, но в то же время мне нужно понимать ситуацию. Команда неудержима — мы первые в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Поэтому взять и сказать, что я должен выходить в старте, было бы по-настоящему глупо. Ты знаешь, каким будет ответ".



"Мне нужно оставаться терпеливым и просто наслаждаться моментом всякий раз, когда я получаю шанс, сколько бы минут мне не отводилось, ведь я был травмирован три месяца на старте сезона. Я просто хочу наслаждаться своей игрой, и когда мне дается шанс, я должен показывать боссу, что я готов, если во мне нуждаются", — цитирует Эллиотта Sky Sports.