Еще три клуба заинтересовались Диблингом

"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "РБ Лейпциг" пополнили число претендентов на вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга.

Игра Диблинга является одним из немногих светлых моментов в этом сезоне "Саутгемптона", который на полном ходу направляется назад в Чемпионшип.



Ранее Диблинга сватали в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако talkSPORT утверждает, что "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" тоже хотят 18-летнего англичанина.



Диблинг привлек внимание даже из-за пределов Премьер-Лиги, причем "РБ Лейпциг" обозначил свой интерес и выразил готовность заплатить 25 миллионов фунтов за Тайлера.



Однако уход Диблинга из "Саутгемптона" в январе маловероятен, особенно с учетом того, что в данный момент Тайлер отсутствует с травмой лодыжки.



Добавим, Диблинг сыграл 24 матча за "святых" в этом сезоне во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.