Кунья — цель номер один "Форест" на январь

Стремящийся в Лигу Чемпионов "Ноттингем Форест" сделал нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

Кунья все еще сомневается насчет продления своего контракта с "Вулверхэмптоном", что привлекло к 25-летнему бразильцу внимание ряда клубов.



Несмотря на то, что среди претендентов на Кунью значатся "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", "Форест" тоже решил попытать удачу.



Как утверждает Daily Mail, занимающие третье место в Премьер-Лиге "лесники" сделали Кунью своей целью номер один.



"Форест" готов предложить Кунье, который забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, возможность променять борьбу за выживание на борьбу за попадание в Европу.



Отметим, "Форест" активизировал свой интерес к Кунье после того, как "Брентфорд" отклонил предложение клуба с "Сити Граунд" в 22 миллиона фунтов по Йоану Висса.