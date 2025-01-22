Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим составил шорт-лист из четырех нападающих на это трансферное окно.

Аморим определил позиции левого защитника и нападающего как приоритетные для укрепления в зимнее трансферное окно.



В данный момент "Юнайтед" работает над приглашением Патрика Доргу из "Лечче" на левый фланг обороны. Этот трансфер оценивается в 25-34 млн. фунтов.



А если до закрытия зимнего трансферного окна "Юнайтед" попрощается с Алехандро Гарначо, Маркусом Рэшфордом или Кобби Майну, "красные дьяволы" смогут позволить себе еще и нападающего.



У Аморима уже готов соответствующий шорт-лист, куда вошли Бриан Мбемо из "Брентфорда", Матеус Кунья из "Вулверхэмптона", Лиам Делап из "Ипсвича" и Джонатан Дэвид из "Лилля".



Скауты "Юнайтед" составили подробные досье на всех перечисленных нападающих. В отличие от трех других, Дэвид не имеет опыта выступлений в Премьер-Лиге, но он может быть доступен по сниженной цене из-за истекающего в конце сезона контракта.