Слот рад, что "Ливерпуль" сразу попал в плей-офф Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рад, что его команда миновала стыковой раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

Победой 2:1 над "Лиллем" накануне "Ливерпуль" досрочно гарантировал себе первое место в таблице основного этапа Лиги Чемпионов.



По мнению Слота, это отнюдь не означает, что в 1/8 финала "Ливерпуль" получит легкий жребий. Для Арне позитив в том, что "красные" слегка разгрузили свое расписание.



"Я думал, что 18 очков будет достаточно для попадания в топ-8, но с 21 вопросов быть не может".



"В теннисе, когда ты первый сеянный, лучше играть с 24-м номером, чем с 12-м, потому что этот рейтинг составляется, исходя из результатов за годы".



"А здесь у нас такой формат, когда некоторым командам повезло с жребием, а некоторым — не повезло. Это может быть преимуществом, а может быть недостатком".



"Для меня самая важная вещь в том, что нам удалось пропустить раунд (стыковой плей-офф)", — цитирует Слота The Independent.