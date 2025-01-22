"Арсенал" заинтересован в покупке Куньи в январе

"Арсенал" заинтересован в приобретении нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи в это трансферное окно.

Еще пару недель назад появилась информация, что Кунья согласовал со своим клубом новый контракт, однако эта сделка до сих пор не заключена.



Как сообщает talkSPORT, Кунья требует включить в свой новый контракт пункт о выкупе в случае вылета "Вулверхэмптона" из Премьер-Лиги, но боссы клуба с "Молинью" сказали Матеусу, что в этом нет необходимости, потому что и так его продадут при понижении в классе.



В данный момент неясно, будет ли достаточно этих устных обещаний для того, чтобы 25-летний бразилец все же продлил сотрудничество с "волками".



Sky Sports добавляет, что за ситуацией Куньи, который забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, следит "Арсенал".



Нюанс в том, что оба внутренних арендных слота в "Арсенале" заняты Нето и Рахимом Стерлингом, а значит "канониры" лишь могут купить Кунью, только если досрочно не откажутся от одного из этих двух игроков.