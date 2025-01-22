"Ливерпуль" досрочно выиграл основной этап Лиги Чемпионов, победив "Лилль"

Ливерпуль "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, седьмую кряду победу одержав дома против "Лилля" со счетом 2:1.

По сравнению с победой 0:2 над "Брентфордом" в субботу в старте у "красных" произошло четыре изменения. Возможность сыграть получили Джарелл Куанса, Конор Брэдли, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес. Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо переместились в запас.

Уже в самом начале матча "Лилль" огрызнулся опасным, но неточным ударом. "Ливерпуль" стартовал довольно вяло, но постепенно завладел инициативой и стал подбираться к чужим воротам.

Гости выглядели весьма неплохо, но на 34-й минуте дрогнули. Джонс вырезал великолепную передачу вперед на рывок Мохамеда Салаха, а тот пробил, не входя в штрафную — 1:0.

Спустя 10 минут Салах ускользнул от защитника и ворвался в штрафную по правому краю, однако удар Мохамеда по направлению дальнего угла ворот оказался неточным.

Второй тайм "красные" начали, практически не уходя с чужой половины поля, однако "Лилль" держался.

На 59-й минуте гости остались вдесятером, потому что Аисса Манди получил вторую желтую карточку за фол на Луисе Диасе.

Прошло всего три минуты, и случился гол — но не "Ливерпуля". Гости неожиданно провели атаку, и Джонатан Дэвид сыграл на добивании после того, как удар его партнера был заблокирован Цимикасом — 1:1.

Такой неожиданный поворот не смутил хозяев, которые уже на 67-й минуте снова вышли вперед. Появившийся на замену Харви Эллиотт подкараулил отскок мяча за пределами штрафной и пробил с рикошетом от оппонента — 2:1.

В остатке матч "Лилль" лишь огрызнулся заблокированным ударом Хаукон-Арнара Харальдссона, но в остальном был вынужден обороняться. "Ливерпуль" имел пару-тройку хороших моментов, но забить третий гол не смог. Нуньес чужие ворота поразил, но сделал это из офсайда.

"Ливерпуль" имел подавляющее преимущество, особенно во втором тайме, а также полчаса имел численное преимущество, поэтому "красные" вполне могли и должны были сделать эту победу гораздо более комфортной. Тем не менее, результат был достигнут, и за один матч до конца команда Арне Слота гарантировала себе первое место в таблице.

"Ливерпуль" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:1 (1:0)

Голы: Салах 34, Эллиотт 67 — Дэвид 62.

"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли (Александер-Арнольд 86), Куанса, Ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Эндо 63), Гравенберх (Эллиотт 45), Джонс (Макаллистер 45), Салах, Нуньес, Диас (Кьеза 75).

"Лилль": Шевалье, Гудмундссон (Исмаили 74), Алессандро, Диаките, Манди, Баккер (Менье 63), Мукау (Буадди 74), Андре, Кабелла (Сахрауи 63), Харальдссон, Дэвид.

Предупреждения: Манди, Андре.

Удаление: Манди 59.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Лилль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2025 00:55

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  1. narcot 22.01.2025 01:50 # narcot
    альварес ссыт на скептиков

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  2. brown-ale 22.01.2025 01:03 # brown-ale
    Донный матч по игре. Реализация на уровне Ман Юнайтед.

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  3. lovrentiy 22.01.2025 01:02 # lovrentiy
    С победой!
    Жаль Кьеза не забил.

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  4. zaeba1l 22.01.2025 01:00 # zaeba1l
    Заебись. YNWA.

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  5. dexter 22.01.2025 00:58 # dexter
    «Ливерпуль» выиграл 7 матчей в ЛЧ при Слоте. Только «красные» не теряли очков на общем этапе.

    Что с е6альниками, хуесосы?

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  6. b84 22.01.2025 00:58 # b84
    того маму ебал

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  7. electric 22.01.2025 00:58 # electric
    С изи победой, КНЯЗИ!!!
    Первые!

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