"Ливерпуль" досрочно выиграл основной этап Лиги Чемпионов, победив "Лилль"

"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, седьмую кряду победу одержав дома против "Лилля" со счетом 2:1.

По сравнению с победой 0:2 над "Брентфордом" в субботу в старте у "красных" произошло четыре изменения. Возможность сыграть получили Джарелл Куанса, Конор Брэдли, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес. Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо переместились в запас.



Уже в самом начале матча "Лилль" огрызнулся опасным, но неточным ударом. "Ливерпуль" стартовал довольно вяло, но постепенно завладел инициативой и стал подбираться к чужим воротам.



Гости выглядели весьма неплохо, но на 34-й минуте дрогнули. Джонс вырезал великолепную передачу вперед на рывок Мохамеда Салаха, а тот пробил, не входя в штрафную — 1:0.



Спустя 10 минут Салах ускользнул от защитника и ворвался в штрафную по правому краю, однако удар Мохамеда по направлению дальнего угла ворот оказался неточным.



Второй тайм "красные" начали, практически не уходя с чужой половины поля, однако "Лилль" держался.



На 59-й минуте гости остались вдесятером, потому что Аисса Манди получил вторую желтую карточку за фол на Луисе Диасе.



Прошло всего три минуты, и случился гол — но не "Ливерпуля". Гости неожиданно провели атаку, и Джонатан Дэвид сыграл на добивании после того, как удар его партнера был заблокирован Цимикасом — 1:1.



Такой неожиданный поворот не смутил хозяев, которые уже на 67-й минуте снова вышли вперед. Появившийся на замену Харви Эллиотт подкараулил отскок мяча за пределами штрафной и пробил с рикошетом от оппонента — 2:1.



В остатке матч "Лилль" лишь огрызнулся заблокированным ударом Хаукон-Арнара Харальдссона, но в остальном был вынужден обороняться. "Ливерпуль" имел пару-тройку хороших моментов, но забить третий гол не смог. Нуньес чужие ворота поразил, но сделал это из офсайда.



"Ливерпуль" имел подавляющее преимущество, особенно во втором тайме, а также полчаса имел численное преимущество, поэтому "красные" вполне могли и должны были сделать эту победу гораздо более комфортной. Тем не менее, результат был достигнут, и за один матч до конца команда Арне Слота гарантировала себе первое место в таблице.



"Ливерпуль" (Англия) — "Лилль" (Франция) — 2:1 (1:0)



Голы: Салах 34, Эллиотт 67 — Дэвид 62.



"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли (Александер-Арнольд 86), Куанса, Ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Эндо 63), Гравенберх (Эллиотт 45), Джонс (Макаллистер 45), Салах, Нуньес, Диас (Кьеза 75).



"Лилль": Шевалье, Гудмундссон (Исмаили 74), Алессандро, Диаките, Манди, Баккер (Менье 63), Мукау (Буадди 74), Андре, Кабелла (Сахрауи 63), Харальдссон, Дэвид.



Предупреждения: Манди, Андре.



Удаление: Манди 59.