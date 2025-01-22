Холанд уверен, что "Сити" отобьется от обвинений в 115 нарушениях правил ФФП

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд уверен, что его клуб отобьется от обвинений в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

В данный момент "Сити" ожидает вердикта по громкому делу о 115 нарушениях. Клубу с "Этихад" может грозить целый ряд санкций, включая исключение из Премьер-Лиги.



Эта угроза не помешала Холанду заключить с "Сити" новый контракт сразу на девять с половиной лет. Эрлинг доверяет своему клубу, который категорически отрицает все обвинения.



"Я не думал об этом. Уверен, клуб знает, что они делают. В конце концов я не думаю, что мне нужно чересчур много говорить об этом".



"Я здесь только два с половиной года, и, уверен, клуб знает, что они делают", — цитирует Холанда talkSPORT.