"Саутгемптон" арендовал Альберта Гренбека

Аутсайдер Премьер-Лиги "Саутгемптон" взял в аренду до конца сезона атакующего полузащитника французского "Ренна" Альберта Гренбека.

По информации Sky Sports, "Саутгемптон" также получил опцию последующего выкупа Гренбека за 15 миллионов евро (12.7 млн. фунтов).



Гренбек только прошлым летом присоединился к "Ренну", перебравшись из норвежского "Буде-Глимта". С тех пор Альберт сыграл 16 матчей в Лиге 1, забив два гола и отдав одну результативную передачу.



За сборную Дании 23-летний Гренбек провел шесть матчей.