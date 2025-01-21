"Вилла" проиграла "Монако" в Лиге Чемпионов

Леон Бэйли "Астон Вилла" потерпела поражение 1:0 в гостях у "Монако", так и не сумев ответить на быстрый гол.

Относительно предыдущего матча главный тренер "вилланов" Унаи Эмери обновил стартовый состав своей команды с помощью Люки Диня, Эмилиано Буэндиа и Леона Бэйли.

Хозяевам удалось открыть счет уже на восьмой минуте. Голкипер гостей Эмилиано Мартинес отразил удар Тило Керера головой после подачи углового, но Вилфрид Синго, также головой, незамедлительно сыграл на добивании — 1:0.

Вскоре Мартинес не позволил Манесу Аклиушу удвоить счет, а затем "Вилла" постепенно перехватила инициативу и принялась искать ответный гол.

До перерыва подопечные Эмери создали три отличных момента, но каждый раз голкипер "Монако" Радослав Маецки был безупречен.

Второй тайм начался с того, что Аклиуш поразил ворота Мартинеса, однако гостей спас зафиксированный арбитрами офсайд.

После перерыва "Вилла" не оставляла попыток отыграться, но реальных моментов почти не создавала. Монегаски имели немало возможностей для контратак, однако с завершающей фазой у них была беда.

В итоге "Вилла" так и не смогла уйти от поражения, осложнив свою задачу по попаданию в топ-8 Лиги Чемпионов. Теперь команде Эмери нужно побеждать "Селтик" на следующей неделе, чтобы миновать стыковой раунд плей-офф.

"Монако" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Синго 8.

"Монако": Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Мависса, Закариа (Тезе 79), Камара (Магасса 65), Аклиуш, Минамино (Мишаль 78), Бен-Сегир (Головин 66), Эмболо.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь (Матсен 67), Камара, Буэндиа (Богард 86), Бэйли (Дуран 57), Тилеманс, Роджерс (Рэмси 86), Уоткинс.

Предупреждения: Динь, Роджерс, Камара.


Метки Астон Вилла, Лига Чемпионов, Монако, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2025 22:45

Количество просмотров Просмотров: 538

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 22.01.2025 00:21 # narcot
    вдесятером проткнули картонку

    (ответить)

  2. electric 22.01.2025 00:20 # electric
    ахахахах

    (ответить)

  3. farhad 22.01.2025 00:17 # farhad
    25 сантиметра это много, говорят наташи

    (ответить)

  4. bembo 22.01.2025 00:12 # bembo
    дожили, подзалуплы радуются еле еле выстраданому голу на своей помойке в ворота лилля)
    как же низко пали подзалуплы

    (ответить)

  5. lovrentiy 21.01.2025 23:47 # lovrentiy
    Блин, Салах, чего меж ног то не кинул, там рогатка раставлена была что надо.

    (ответить)

  6. lovrentiy 21.01.2025 23:37 # lovrentiy
    Ну наконец-то.

    (ответить)

  7. dexter 21.01.2025 23:36 # dexter
    ФАРАОНИЩЕ!

    (ответить)

  8. electric 21.01.2025 23:34 # electric
    ФАРАОН!!!

    (ответить)

  9. narcot 21.01.2025 23:32 # narcot
    бабселона кхехехехехехех))) когда в названии соперника отсутствует слово «среал»))))

    (ответить)

  10. skydreams 21.01.2025 23:30 # skydreams
    посмотрел нарезку по гарначо и могу на 100% сказать, что НУЖЕН! санчо даже и близко так по нарезкам не впечатлял. а по нарезкам я главный эксперт, с точностью предсказываю дальнейшую судьбу любого молодого игрока по нарезке.

    (ответить)

  11. amirhan-gurazhev 21.01.2025 23:30 # amirhan-gurazhev
    21.01.2025 21:16 #
    dexter

    Ротурка, не отвлекайся.

    https://youtu.be/ZWLGaj0KReM

    Источник: http://fapl.ru/posts/112561/?c=1

    чел на полном серьёзе кидает видео где русские научили собаку отсасывать себе, вы представляете какая у него подборка на ютубе что выдаёт такое
    он реально настолько тупой и не понимает что автора видео выставляет в хуёвом свете? видать показывали собаке на своём примере что нужно делать

    (ответить)

  12. narcot 21.01.2025 23:27 # narcot
    попуск такой попуск ухахахахаххах




    21.01.2025 21:33 # удалить
    narcot

    У нас есть цифры: почти миллион российских солдат были убиты.

    эй, чё у тя с ебалом?))
    (ответить)
    21.01.2025 22:11 #
    dexter

    Ога, а месяц назад было 700. Верим! Ты занес сотку евро на новый паспорт?
    (ответить)


    21.01.2025 22:21 #
    dexter

    Долбоебина квадратная, я футбол смотрю. Если ты думаешь, что я предпочту просмотру футбола общение с тобой, то ты глубоко заблуждаешься.
    (ответить)


    орууууу

    (ответить)

  13. electric 21.01.2025 23:07 # electric
    КНЯЗИ, вперёд!!!

    (ответить)

  14. thegodfather 21.01.2025 22:52 # thegodfather
    Как же ахуенен этот формат лч, ммм.
    Какой бы матч глянуть!? А пожалуй никакой!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: