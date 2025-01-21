"Вилла" проиграла "Монако" в Лиге Чемпионов
"Астон Вилла" потерпела поражение 1:0 в гостях у "Монако", так и не сумев ответить на быстрый гол.
Относительно предыдущего матча главный тренер "вилланов" Унаи Эмери обновил стартовый состав своей команды с помощью Люки Диня, Эмилиано Буэндиа и Леона Бэйли.
Хозяевам удалось открыть счет уже на восьмой минуте. Голкипер гостей Эмилиано Мартинес отразил удар Тило Керера головой после подачи углового, но Вилфрид Синго, также головой, незамедлительно сыграл на добивании — 1:0.
Вскоре Мартинес не позволил Манесу Аклиушу удвоить счет, а затем "Вилла" постепенно перехватила инициативу и принялась искать ответный гол.
До перерыва подопечные Эмери создали три отличных момента, но каждый раз голкипер "Монако" Радослав Маецки был безупречен.
Второй тайм начался с того, что Аклиуш поразил ворота Мартинеса, однако гостей спас зафиксированный арбитрами офсайд.
После перерыва "Вилла" не оставляла попыток отыграться, но реальных моментов почти не создавала. Монегаски имели немало возможностей для контратак, однако с завершающей фазой у них была беда.
В итоге "Вилла" так и не смогла уйти от поражения, осложнив свою задачу по попаданию в топ-8 Лиги Чемпионов. Теперь команде Эмери нужно побеждать "Селтик" на следующей неделе, чтобы миновать стыковой раунд плей-офф.
"Монако" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Синго 8.
"Монако": Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Мависса, Закариа (Тезе 79), Камара (Магасса 65), Аклиуш, Минамино (Мишаль 78), Бен-Сегир (Головин 66), Эмболо.
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь (Матсен 67), Камара, Буэндиа (Богард 86), Бэйли (Дуран 57), Тилеманс, Роджерс (Рэмси 86), Уоткинс.
Предупреждения: Динь, Роджерс, Камара.
21.01.2025 22:45
Просмотров: 538
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вдесятером проткнули картонку
(ответить)
ахахахах
(ответить)
25 сантиметра это много, говорят наташи
(ответить)
дожили, подзалуплы радуются еле еле выстраданому голу на своей помойке в ворота лилля)
как же низко пали подзалуплы
(ответить)
Блин, Салах, чего меж ног то не кинул, там рогатка раставлена была что надо.
(ответить)
Ну наконец-то.
(ответить)
ФАРАОНИЩЕ!
(ответить)
ФАРАОН!!!
(ответить)
бабселона кхехехехехехех))) когда в названии соперника отсутствует слово «среал»))))
(ответить)
посмотрел нарезку по гарначо и могу на 100% сказать, что НУЖЕН! санчо даже и близко так по нарезкам не впечатлял. а по нарезкам я главный эксперт, с точностью предсказываю дальнейшую судьбу любого молодого игрока по нарезке.
(ответить)
21.01.2025 21:16 #
dexter
Ротурка, не отвлекайся.
https://youtu.be/ZWLGaj0KReM
Источник: http://fapl.ru/posts/112561/?c=1
чел на полном серьёзе кидает видео где русские научили собаку отсасывать себе, вы представляете какая у него подборка на ютубе что выдаёт такое
он реально настолько тупой и не понимает что автора видео выставляет в хуёвом свете? видать показывали собаке на своём примере что нужно делать
(ответить)
попуск такой попуск ухахахахаххах
21.01.2025 21:33 # удалить
narcot
У нас есть цифры: почти миллион российских солдат были убиты.
эй, чё у тя с ебалом?))
(ответить)
21.01.2025 22:11 #
dexter
Ога, а месяц назад было 700. Верим! Ты занес сотку евро на новый паспорт?
(ответить)
21.01.2025 22:21 #
dexter
Долбоебина квадратная, я футбол смотрю. Если ты думаешь, что я предпочту просмотру футбола общение с тобой, то ты глубоко заблуждаешься.
(ответить)
орууууу
(ответить)
КНЯЗИ, вперёд!!!
(ответить)
Как же ахуенен этот формат лч, ммм.
Какой бы матч глянуть!? А пожалуй никакой!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий