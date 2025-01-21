"Вилла" проиграла "Монако" в Лиге Чемпионов

"Астон Вилла" потерпела поражение 1:0 в гостях у "Монако", так и не сумев ответить на быстрый гол.

Относительно предыдущего матча главный тренер "вилланов" Унаи Эмери обновил стартовый состав своей команды с помощью Люки Диня, Эмилиано Буэндиа и Леона Бэйли.



Хозяевам удалось открыть счет уже на восьмой минуте. Голкипер гостей Эмилиано Мартинес отразил удар Тило Керера головой после подачи углового, но Вилфрид Синго, также головой, незамедлительно сыграл на добивании — 1:0.



Вскоре Мартинес не позволил Манесу Аклиушу удвоить счет, а затем "Вилла" постепенно перехватила инициативу и принялась искать ответный гол.



До перерыва подопечные Эмери создали три отличных момента, но каждый раз голкипер "Монако" Радослав Маецки был безупречен.



Второй тайм начался с того, что Аклиуш поразил ворота Мартинеса, однако гостей спас зафиксированный арбитрами офсайд.



После перерыва "Вилла" не оставляла попыток отыграться, но реальных моментов почти не создавала. Монегаски имели немало возможностей для контратак, однако с завершающей фазой у них была беда.



В итоге "Вилла" так и не смогла уйти от поражения, осложнив свою задачу по попаданию в топ-8 Лиги Чемпионов. Теперь команде Эмери нужно побеждать "Селтик" на следующей неделе, чтобы миновать стыковой раунд плей-офф.



"Монако" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Синго 8.



"Монако": Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Мависса, Закариа (Тезе 79), Камара (Магасса 65), Аклиуш, Минамино (Мишаль 78), Бен-Сегир (Головин 66), Эмболо.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь (Матсен 67), Камара, Буэндиа (Богард 86), Бэйли (Дуран 57), Тилеманс, Роджерс (Рэмси 86), Уоткинс.



Предупреждения: Динь, Роджерс, Камара.