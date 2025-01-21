Представители Рэшфорда встретились с Деку

Представители нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда провели встречу со спортивным директором "Барселоны" Деку.

По информации журналиста Фабрицио Романо, данная встреча состоялась в Лиссабоне во вторник.



"Барселона" неоднократно называлась наиболее предпочтительным направлением для Рэшфорда, который ищет новое пристанище на вторую половину сезона.



Проблема в том, что прямо сейчас "Барселона" не может арендовать Рэшфорда. Переход 27-летнего англичанина зависит от того, покинут ли Эрик Гарсия и Ансу Фати "Ноу Камп" в зимнее окно.



Серьезный интерес к Рэшфорду сохраняет дортмундская "Боруссия", а вот "Милан" выбыл из числа претендентов на Маркуса.