Представители Рэшфорда встретились с Деку
Представители нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда провели встречу со спортивным директором "Барселоны" Деку.
По информации журналиста Фабрицио Романо, данная встреча состоялась в Лиссабоне во вторник.
"Барселона" неоднократно называлась наиболее предпочтительным направлением для Рэшфорда, который ищет новое пристанище на вторую половину сезона.
Проблема в том, что прямо сейчас "Барселона" не может арендовать Рэшфорда. Переход 27-летнего англичанина зависит от того, покинут ли Эрик Гарсия и Ансу Фати "Ноу Камп" в зимнее окно.
Серьезный интерес к Рэшфорду сохраняет дортмундская "Боруссия", а вот "Милан" выбыл из числа претендентов на Маркуса.
21.01.2025 22:00
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