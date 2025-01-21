Артета надеется на возвращение Салиба к матчу с "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что его защитник Вильям Салиба вернется в строй к матчу против "Манчестер Сити" 2 февраля.

Получив травму задней поверхности бедра в дерби против "Тоттенхэма", Салиба был вынужден пропустить ничью 2:2 против "Астон Виллы" в минувшую субботу.



Тогда Артета сказал, что "очень обеспокоен" насчет Салиба, однако дополнительные медицинские тесты развеяли эти опасения.



23-летний француз пропустит матч Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" в среду вечером, но должен вернуться до битвы с "Сити" в Премьер-Лиге в конце следующей недели.



"Да, я надеюсь на это".



"Его состояние улучшается, в последние дни он чувствовал себя гораздо лучше, но ближайший матч — это немного слишком рано для него", — цитирует Артету Sky Sports.



Также Артета поведал, что защитник Риккардо Калафьори и вингер Итан Нванери возобновили тренировки во вторник.