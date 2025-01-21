"Челси" получил очередной штраф от FA

FA оштрафовала "Челси" на 40,000 фунтов за неподобающее поведение своих игроков в матче Премьер-Лиги против "Ипсвича".

30 декабря "Челси" потерпел поражение 2:0 на "Портман Роуд", уже в самом начале матча получив в свои ворота пенальти за фол Филипа Йоргенсена на Лиаме Делапе.



Рефери Джон Брукс сразу указал на 11-метровую отметку, а арбитр VAR Майкл Оливер подтвердил это решение, однако игроки "Челси" никак не могли с этим смириться.



Игроки "Челси" обступили Брукса и принялись спорить, заставив Джона показать желтые карточки Энцо Фернандесу и Леви Колуиллу.



Как следует из заявления FA, "Челси" признал свою вину и теперь заплатит 40,000 фунтов в качестве штрафа.



Добавим, в октябре FA оштрафовала "Челси" на 75,000 фунтов. Тогда "синие" стали первой в истории командой, шесть или более игроков которой получали желтые карточки в трех отдельных матчах сезона Премьер-Лиги. Позже в том же месяце лондонский клуб выплатил еще 40,000 штрафа за массовую стычку игроков в поединке против "Ноттингем Форест".