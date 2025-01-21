Аморим разбил телевизор в раздевалке МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим разбил телевизор в раздевалке свой команды после поражения от "Брайтона".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел свое очередное поражение, проиграв дома "Брайтону" со счетом 1:3 в рамках Премьер-Лиги.



И хотя Аморим выглядел хладнокровно в общении с прессой после финального свистка, в раздевалке Рубен сдерживать себя не стал, устроив команде разнос в лучших традициях сэра Алекса Фергюсона.



Направив свою ярость на игроков, Аморим случайно повредил телевизор, на котором он объясняет игрокам тактику. Сразу несколько источников, пожелавших остаться анонимными, подтвердили это The Athletic.



Обслуживающий "Олд Траффорд" персонал должен починить телевизор до матча Лиги Европы против "Рейнджерс" в четверг вечером.