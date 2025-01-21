"Форест" не удалось купить Висса за 22 млн. фунтов

"Брентфорд" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 22 миллиона фунтов о покупке вингера Йоана Висса.

Как сообщает BBC, предложение "Форест" оказалось значительно ниже ожиданий "Брентфорда", который вообще не хочет продавать Йоана посреди сезона.



"Форест" интересовался Висса еще прошлым летом и сейчас вернулся к этому варианту, желая подставить плечо лучшему бомбардиру команды Крису Вуду и подстраховать себя на случай ухода Тайво Авоньи.



Несмотря на последовавший отказ, "лесники" сохраняют интерес к Висса и могут сделать новое предложение по 28-летнему конголезцу, чей контракт с "пчелами" истекает через 18 месяцев.



Висса великолепно проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав две результативные передачи в 19 матчах Премьер-Лиги.