"Астон Вилла" приобрела Андреса Гарсию

"Астон Вилла" совершила второе приобретение в это трансферное окно, заполучив правого защитника испанского "Леванте" Андреса Гарсию.

Гарсия пополнил команду Унаи Эмери вслед за вингером Дониэллом Маленом, приглашенным из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов фунтов.



BBC оценивает трансфер 21-летнего испанца, также способного сыграть вингбека, в 7 млн. фунтов, включая 1 млн. фунтов в виде бонусов.



Гарсия сыграл почти полсотни матчей за "Леванте" после своего дебюта в 2022 году, в этом сезоне забив три гола и отдав три результативные передачи.