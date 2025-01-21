"Сити" подтвердил покупку Витора Рейса

Витор Рейс "Манчестер Сити" подтвердил приобретение защитника бразильского "Палмейраса" Витора Рейса за 29.6 млн. фунтов.

Пройдя медобследование, Рейс заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года. Витор стал уже вторым новичком "горожан" в это трансферное окно после Абдукодира Хусанова, также центрального защитника.

19-летний бразилец является продуктом академии "Палмейраса", за первую команду которого он сыграл 22 матча.

Изначально "Палмейрас" рассчитывал сохранить Рейса до конца сезона и взять Витора на клубный Чемпионат Мира грядущим летом, однако "Сити" настоял на трансфере в этом месяце.

"Я взволнован от того, что перехожу в "Манчестер Сити", один из крупнейших клубов в мире. Каждый видел их удивительные достижения в последние сезоны, и я хочу оставить свой след, завоевав больше трофеев".

"Каждый молодой игрок хочет поработать с Пепом Гвардиолой, и я знаю, что он может помочь мне вырасти в лучшего игрока, которым я только могу быть".

"Сити" такж обладает большим опытом работы с бразильскими футболистами, и мне очень поможет присутствие рядом игроков вроде Эдерсона и Савиньо", — сообщил Рейс.


Метки Манчестер Сити, Палмейрас, Рейс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2025 16:00

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  1. apl-nash 21.01.2025 17:05 # apl-nash
    Малой по-ходу ещё не в курсе 130-ти нарушений

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  2. vanomas 21.01.2025 16:48 # vanomas
    Финансовый фэйр-плей и 115 нарушений, ваще пох)

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  3. redwhitegun 21.01.2025 16:18 # redwhitegun
    Мешки ебаные)

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  4. thegodfather 21.01.2025 16:14 # thegodfather
    А это еще кто???

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