"Сити" подтвердил покупку Витора Рейса

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение защитника бразильского "Палмейраса" Витора Рейса за 29.6 млн. фунтов.

Пройдя медобследование, Рейс заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года. Витор стал уже вторым новичком "горожан" в это трансферное окно после Абдукодира Хусанова, также центрального защитника.



19-летний бразилец является продуктом академии "Палмейраса", за первую команду которого он сыграл 22 матча.



Изначально "Палмейрас" рассчитывал сохранить Рейса до конца сезона и взять Витора на клубный Чемпионат Мира грядущим летом, однако "Сити" настоял на трансфере в этом месяце.



"Я взволнован от того, что перехожу в "Манчестер Сити", один из крупнейших клубов в мире. Каждый видел их удивительные достижения в последние сезоны, и я хочу оставить свой след, завоевав больше трофеев".



"Каждый молодой игрок хочет поработать с Пепом Гвардиолой, и я знаю, что он может помочь мне вырасти в лучшего игрока, которым я только могу быть".



"Сити" такж обладает большим опытом работы с бразильскими футболистами, и мне очень поможет присутствие рядом игроков вроде Эдерсона и Савиньо", — сообщил Рейс.