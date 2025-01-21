"Сити" подтвердил покупку Витора Рейса
"Манчестер Сити" подтвердил приобретение защитника бразильского "Палмейраса" Витора Рейса за 29.6 млн. фунтов.
Пройдя медобследование, Рейс заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года. Витор стал уже вторым новичком "горожан" в это трансферное окно после Абдукодира Хусанова, также центрального защитника.
19-летний бразилец является продуктом академии "Палмейраса", за первую команду которого он сыграл 22 матча.
Изначально "Палмейрас" рассчитывал сохранить Рейса до конца сезона и взять Витора на клубный Чемпионат Мира грядущим летом, однако "Сити" настоял на трансфере в этом месяце.
"Я взволнован от того, что перехожу в "Манчестер Сити", один из крупнейших клубов в мире. Каждый видел их удивительные достижения в последние сезоны, и я хочу оставить свой след, завоевав больше трофеев".
"Каждый молодой игрок хочет поработать с Пепом Гвардиолой, и я знаю, что он может помочь мне вырасти в лучшего игрока, которым я только могу быть".
"Сити" такж обладает большим опытом работы с бразильскими футболистами, и мне очень поможет присутствие рядом игроков вроде Эдерсона и Савиньо", — сообщил Рейс.
21.01.2025 16:00
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