Слот призвал Нуньеса обрести стабильность

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот призвал своего нападающего Дарвина Нуньеса обрести стабильность.

В минувшую субботу Нуньес своим дублем принес "Ливерпулю" победу 0:2 против "Брентфорда", но такие яркие матчи Дарвин чередует с неудачными, причем вторых больше.



По мнению Слота, Нуньес войдет в число лучших игроков мира, если сможет исправить этот недочет и будет стабильно демонстрировать футбол высокого уровня.



"Самая сложная вещь в футболе — обрести стабильность. Только немногие игроки в мире способны постоянно играть на одном уровне. Также есть игроки, которые способны много раз играть на высоком уровне, но не постоянно".



"В лице Дарвина Нуньеса мы обладаем игроком, который много, много раз бывает хорош. Но следующий шаг для него — попасть в эту группу из семи или восьми игроков в мире, которые способны держать стандарт своей игры каждые три дня", — цитирует Слота talkSPORT.