Анонс матча "Ливерпуль" — "Лилль"

В своем предпоследнем матче на основном этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет дома против французского "Лилля".

Как и в Премьер-Лиге, в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" занимает первое место. "Красные" выиграли все шесть своих первых матчей, и им будет достаточно избежать поражения во вторник, чтобы подтвердить выход в 1/8 финала.



"С этим новым форматом я не думаю, что ты получишь самого легкого соперника, если финишируешь на первом месте в таблице".



"ПСЖ достаточно низко, но в каждом из своих матчей они играли с тяжелейшим соперником. Возможно, если ты финишируешь первым, то попадешь на них", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот.



"Лилль" в данный момент замыкает топ-8 и хотел бы удержаться в первой восьмерке, чтобы тоже миновать стыковой раунд плей-офф.



- Единственный предыдущий раз "Ливерпуль" и "Лилль" пересекались в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2009/10, когда "красные" уступили на выезде (1:0), но победили дома (3:0).



- "Лилль" выиграл только один из 10 матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 7 поражений), все шесть последних проиграв. Та единственная победа была одержана дома против "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2005 (1:0).



- Только две французские команды побеждали на поле "Ливерпуля" в еврокубках: "Марсель" в 2007 и "Лион" в 2009.



- 12 из 15 последних визитов французских команд на "Энфилд" в еврокубках завершились поражениями (1 ничья).



- В этих 15 визитах только "Марселю" в 2007 удалось сохранить свои ворота на замке (победа 0:1).



- "Ливерпуль" выиграл все 10 последних домашних матчей на групповом/основном этапе Лиги Чемпионов с общим счетом 22:3.



- "Ливерпуль" выиграл все шесть матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, включая все пять последних без единого пропущенного гола.



- "Лилль" не проигрывает уже пять матчей кряду в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 1 поражение), что является лучшей серией клуба в соревновании.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у "Ливерпуля" забивали или ассистировали 13 разных футболистов — больше всех.



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах является совместно лучшим ассистентом в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, отдав четыре голевые передачи.



Ближайшие недели "Ливерпуль" будет обходиться без травмированных защитника Джо Гомеса и нападающего Диогу Жоты. Дарвин Нуньес претендует на место в старте после своего дубля против "Брентфорда".



Лига Чемпионов. 7-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Лилль" (Франция)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз