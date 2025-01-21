Слот: "Слишком рано говорить, что "Ливерпуль" — лучшая команда в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что пока слишком рано называть его команду лучшей в мире.

После поражения 0:2 от "Ливерпуля" в минувший уикенд наставник "Брентфорда" Томас Франк назвал "красных" лучшей командой не только в Премьер-Лиге, но и во всем мире.



Слова Франка подтверждает тот факт, что "Ливерпуль" лидирует и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов, однако Слот призывает не спешить с хвалебными речами.



"Его (Франка) мнение определенно кое-что значит для меня, потому что он так хорошо трудится в "Брентфорде" много лет, не тратя безумного количества денег".



"Каждый раз ему удается очень хорошо выступить в Премьер-Лиге, и любой команде из топ-5 или топ-6 так сложно играть против них, поэтому его мнение определенно имеет значение для меня".



"Но пока, на мой взгляд, слишком рано говорить такого рода вещи. Нам предстоит сразиться со множеством команд, и формат Лиги Чемпионов в этом сезоне добавляет сложности".



"Разве мы можем судить о таблице Лиги Чемпионов, когда каждая команда сыграла с разными соперниками? Тебе может повезти с жеребьевкой или нет. Хотя я не думаю, что нам повезло".



"Об этой таблице очень сложно судить, но всегда приятно получать комплименты от тренера, который проявил себя таким хорошим тренером в Премьер-Лиге", — цитирует Слота Sky Sports.