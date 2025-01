Светская хроника за вторник

"Монако" лидирует в борьбе за Маркуса Рэшфорда. "Челси" может купить Душана Влаховича. Дуглас Луис хочет вернуться в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Монако" стал фаворитом в борьбе за нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (The Sun)



Рэшфорду не удастся перейти в "Барселону", потому что Ансу Фати отказывается покидать "Ноу Камп". (Sport)



"Наполи" надеется согласовать покупку вингера "Юнайтед" Алехандро Гарначо за 50 миллионов фунтов. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" обсуждает покупку оцениваемого в 29 млн. фунтов левого защитника "Лечче" Патрика Доргу. (Sky Sports)



Помимо Доргу, на радаре у "Юнайтед" находятся другие крайние защитники: Райан Аит-Нури из "Вулверхэмптона", Тайрик Митчелл из "Кристал Пэлас" и Нуну Мендеш из ПСЖ. (ESPN)



Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер перейдет в "Милан" на этой неделе. (Ben Jacobs)



"Интер" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к плеймейкеру "Сити" Джеку Грилишу. (The Sun)



Полузащитник "Ювентус" Дуглас Луис хочет вернуться в Премьер-Лигу. За бразильцем следят его бывшие клубы "Сити" и "Астон Вилла". (talkSPORT)



"Ювентус" вступил в борьбу за защитника "Челси" Ренату Вейгу. (Fabrizio Romano)



"Челси" задумывается о приобретении нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича, в сделку по которому может войти Вейга. (The Times)



"Ливерпуль" исключает продажу полузащитника Харви Эллиотта в январе или грядущим летом. (Football Insider)



Защитник Милош Керкез не покинет "Борнмут" в зимнее окно, но его трансфер грядущим летом выглядит вероятным. (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" не собирается продавать Джона Дурана в январе, оценивая колумбийского нападающего в 100 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Вилла" назначила цену в 80 млн. фунтов за Дурана, которого хочет купить "Вест Хэм". (The Times)



"Тоттенхэм" задумывается о покупке нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа. (TEAMtalk)



"Галатасарай" готов поспорить с "Тоттенхэмом" за защитника ПСЖ Милана Шкриниара. (TBR Football)



Другое



Экс-наставник "Челси", "Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо запустил бизнес по продаже вина. (The Sun)



Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж в итоге отказался от боксерского боя с KSI, посчитав, что ютубер "пересек черту" своей шуткой насчет его бывшей жены и Джона Террри. (Evening Standard)